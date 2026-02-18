Tragischer Forstunfall: Mann von Baum getroffen

Politischer Aschermittwoch: Zwischen Reden & Bier
Im krone.at-Liveticker
In der Gemeinde Millstatt waren am Dienstag zwei Männer im Wald aufgrund von Forstarbeiten unterwegs. Beim Fällen eines Baumes wurde ein 59-Jähriger am Hinterkopf getroffen.
Im eigenen Wald waren die beiden gegen 13.20 Uhr bei Spittal an der Drau unterwegs. Als der 32-Jährige mit einer Motorsäge einen Baum umsägte, „fiel dieser zu weit nach rechts und traf den 59-Jährigen mit dem Wipfel am Hinterkopf“, so die Landespolizeidirektion.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Sein Arbeiskollege verständigte sofort Rettung und leistete Erste Hilfe. Der 59-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Villach geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.