Tragischer Forstunfall: Mann von Baum getroffen

Im eigenen Wald waren die beiden gegen 13.20 Uhr bei Spittal an der Drau unterwegs. Als der 32-Jährige mit einer Motorsäge einen Baum umsägte, „fiel dieser zu weit nach rechts und traf den 59-Jährigen mit dem Wipfel am Hinterkopf“, so die Landespolizeidirektion.