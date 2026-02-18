Fastenmonat Ramadan startet in Österreich

Am heutigen Mittwoch beginnt für rund 2 Millionen Muslime in Österreich der Fastenmonat Ramadan. Gleichzeitig startet auch die christliche Fastenzeit. Für 2026 fällt der Beginn des Ramadan laut Mondsichtung auf den 18. Februar um 17.24 Uhr, das Ende wird je nach Sichtung der Mondsichel am Abend des 18. oder 19. März erwartet. In beiden Religionen steht nun ein Zeitraum der Besinnung, des Verzichts und der inneren Einkehr bevor – doch wie wirkt sich das auf das tägliche Leben, die Gastronomie und den Arbeitsalltag aus?