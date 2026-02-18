Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das ist zu beachten

Fastenmonat Ramadan startet in Österreich

Österreich
18.02.2026 13:40
Essen verboten bis Sonnenuntergang – der Ramadan verändert nicht nur in den muslimisch geprägten ...
Essen verboten bis Sonnenuntergang – der Ramadan verändert nicht nur in den muslimisch geprägten Ländern den Alltag – auch in Österreich fasten viele.(Bild: AFP/ARIF ALI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am heutigen Mittwoch beginnt für rund 2 Millionen Muslime in Österreich der Fastenmonat Ramadan. Gleichzeitig startet auch die christliche Fastenzeit. Für 2026 fällt der Beginn des Ramadan laut Mondsichtung auf den 18. Februar um 17.24 Uhr, das Ende wird je nach Sichtung der Mondsichel am Abend des 18. oder 19. März erwartet. In beiden Religionen steht nun ein Zeitraum der Besinnung, des Verzichts und der inneren Einkehr bevor – doch wie wirkt sich das auf das tägliche Leben, die Gastronomie und den Arbeitsalltag aus?

0 Kommentare

Trotz der kulinarischen Einschränkungen muss die Fastenzeit keinen „Katzenjammer“ für die österreichische Gastronomie bedeuten. „Mit einer entsprechenden Karte kann man immer Gäste ins Gasthaus holen“, sagt Alois Rainer, Gastrospartenobmann der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Für Restaurants biete sich etwa an, vegetarische oder vegane Gerichte zu präsentieren, saisonale Schwerpunkte zu setzen und kreative Speisen anzubieten. Besonders in touristischen Regionen wie dem Zillertal sei die Fastenzeit für die Gastronomie kaum spürbar, da viele Gäste nicht christlich geprägt seien.

Fastenzeit verschiebt Tagesablauf
Bei islamisch geprägten Lokalen, wie Kebaphäusern, verschiebt der Ramadan hingegen den Tagesablauf. Während der Tagesstunden sei es ruhiger, dafür fülle sich das Gasthaus nach Sonnenuntergang. „Für Gäste, die nicht fasten, ergibt sich dadurch ein Zeitfenster, in dem leichter ein Tisch zu haben ist“, erklärt Mehmet Ünal von Közde Döner in Wien.

Rücksichtsnahme während des Ramadans

  • Während der Fastenzeit sollten Sie möglichst nicht vor Ihren muslimischen Kollegen am Schreibtisch essen oder Ihnen Trinken und Essen anbieten.
  • Auch das Gebet gehört zum Ramadan. Zeigen Sie Verständnis, wenn sich Ihre muslimischen Kollegen etwas länger zum Gebet zurückziehen.
  • Wenn während des Ramadan hohe Temperaturen herrschen, kann das zu einer Belastung für die Fastenden werden. Haben Sie Verständnis, wenn die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit Ihrer Kollegen vielleicht etwas eingeschränkt ist.
  • Ramadan ist die Zeit der inneren Einkehr und Besinnung. Halten Sie sich daher mit anzüglichen Witzen zurück.
  • Am Ende der Fastenzeit können Sie Ihren Kollegen „Alles Gute zum Bayram!” wünschen.

Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Mondjahres und eine der fünf Säulen des Islam. Gläubige Muslime verzichten von Morgengrauen bis Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und sexuelle Aktivitäten. Ausgenommen sind Kinder, chronisch Kranke, ältere Menschen sowie schwangere und stillende Frauen. Das Fasten dient der Reinigung von Sünden, der Nächstenliebe und der inneren Einkehr.

Erstmals seit 1863 gemeinsam mit christlicher Fastenzeit
Das tägliche Fasten wird abends beim sogenannten Iftar gebrochen, häufig in großer Runde mit Familie, Freunden oder Nachbarn. Zum Ende des Ramadan folgt das dreitägige Ramazan Bayrami, bei dem reichhaltig gegessen, gefeiert und Almosen an Bedürftige gegeben werden.

Erstmals seit 1863 fallen der Beginn von christlicher Fastenzeit und Ramadan wieder zeitlich zusammen. Während Muslime einen Monat lang fasten, dauern die 40 Tage der christlichen Fastenzeit ebenfalls von Aschermittwoch an. In Österreich sind beide Fastenzeiten kulturell spürbar, auch wenn sie unterschiedliche Bräuche und kulinarische Traditionen begleiten: Heringsschmaus und fleischlose Gerichte für Christen, Iftar-Mahlzeiten für Muslime.

Lesen Sie auch:
Hilfe veröffentlicht
Ramadan: Schon Kleinste fasten im Unterricht
10.03.2025
Wirbel in Deutschland
Schule verpflichtet Nicht-Muslime zu Ramadan-Essen
13.03.2025

Rücksicht auf Fastende gefragt
Für Arbeitskollegen gilt: Verständnis zeigen, wenn muslimische Kolleginnen und Kollegen tagsüber nicht essen oder trinken und sich zum Gebet zurückziehen. In Büros und öffentlichen Einrichtungen sollte Rücksicht auf die Fastenden genommen werden. Kinder, die das Fasten ausprobieren, können durch zu langes Fasten gesundheitlich belastet werden; Ärztinnen und Ärzte empfehlen hier Vorsicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
18.02.2026 13:40
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.420 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.860 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
119.192 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1217 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Österreich
Das ist zu beachten
Fastenmonat Ramadan startet in Österreich
Darunter drei Kinder
Sieben Verletzte wegen Rauchgas und Katzenbissen
Obduktion angeordnet
Verwandte stießen in Wohnhaus auf zwei Leichen
Massiver Widerstand
Einbrecher rammen mit Pkw Polizei-Blockade
Bei Arbeiten gefunden
Granate sorgt für Schock in Kleingartenverein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf