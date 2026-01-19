Bulgariens Präsident Rumen Radew tritt zurück

Dazu zählten proeuropäische Gruppen, die den Euro-Beitritt zum 1. Jänner 2026 befürworteten, aber auch Menschen, die eine durch die Währungsumstellung ausgelöste Inflation fürchten oder engere Beziehungen zu Russland fordern. Die Demonstrationen richteten sich unter anderem gegen geplante Anhebungen der Sozialversicherungsbeiträge und der Dividendensteuer. Die Wut in der Bevölkerung hatte sich jedoch über längere Zeit aufgestaut. Wahlen werden in den kommenden Monaten erwartet.