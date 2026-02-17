Auto stürzt in eiskalte Ache: Insassen verletzt

Spektakulärer Verkehrsunfall Dienstagmittag im Tiroler Unterland: Ein Auto mit zwei Insassen stürzte bei Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) in die Aschauer Ache. Sowohl der Lenker (65) als auch die Beifahrerin (61) erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Kurz vor 12 Uhr war ein 65-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der L203 von Kirchberg in Tirol in Richtung Aschau unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen fuhr eine Böschung hinunter – und landete schließlich in der Aschauer Ache. Dort blieb das Auto auf der Fahrerseite liegen.
Beifahrerin von Feuerwehr geborgen
Der Lenker konnte sich beinahe selbstständig aus dem Wrack befreien. Für seine 61-jährige Beifahrerin gestaltete sich die Rettung jedoch deutlich schwieriger: Sie musste mit einem Kranfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Kitzbühel aus dem schwer beschädigten Pkw geborgen werden.
Beide Insassen erlitten erhebliche Verletzungen. Der 65-Jährige wurde mit dem Rettungswagen, die Frau mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht.
Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und wurde von den Florianijüngern aus der Ache geborgen. Während des Einsatzes war die L203 im Bereich der Unfallstelle von 12.20 bis 12.55 Uhr komplett gesperrt. Bis 13.30 Uhr war die Straße nur einspurig befahrbar. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
