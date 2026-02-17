Auto stürzt in eiskalte Ache: Insassen verletzt

Kurz vor 12 Uhr war ein 65-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der L203 von Kirchberg in Tirol in Richtung Aschau unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen fuhr eine Böschung hinunter – und landete schließlich in der Aschauer Ache. Dort blieb das Auto auf der Fahrerseite liegen.