„Wer weiß, ob ich ohne Olympia noch fahren würde“

F1: Barcelona wechselt sich künftig mit Spa ab
Vertrag verlängert
Die Kärntnerin Sabine Payer (33) spricht nach ihrer Silbermedaille bei Olympia in Italien über die „Bringerrolle“ der ÖSV-Snowboarder, sündhaft teure Handtaschen, warum sie persönlich froh über Benji Karls Goldmedaille war – und wie sie ihre sportliche Zukunft plant.
Sie ist bislang die einzige Medaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Italien für Kärnten: Snowboard-Ass Sabine Payer! Auf „ihrer“ Simonhöhe wurde sie am Sonntag von Familie, Freunden, Politik und Sponsoren empfangen. Die „Krone“ bat sie davor zum Interview.
