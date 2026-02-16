Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was für Bauchmuskeln!

Rita Ora zeigt ihre Hammerkurven im Bikini

Society International
16.02.2026 16:00
Sängerin Rita Ora wandelt auf den Spuren der kleinen Meerjungfrau ...
Sängerin Rita Ora wandelt auf den Spuren der kleinen Meerjungfrau ...(Bild: instagram.com/ritaora)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während in Österreich der Winter wieder Einzug gehalten hat, genießt Rita Ora am anderen Ende der Welt den Sommer. Und beweist mit ihren Bikini-Schnappschüssen, dass sie die heißesten Bauchmuskeln der des Musik-Business hat!

0 Kommentare

In ihrer neuen Bilderstrecke wandelt Rita Ora auf den Spuren der kleinen Meerjungfrau: Die 35-Jährige posierte in Australien, der Heimat ihres Ehemannes Taika Waititi, nämlich auf einem Felsen im Meer. 

„Mein Lieblingskörper“
Und sah dabei einfach grandios aus! Denn wie der kleine, rote Bikini enthüllt, ist die Sängerin von den Zehenspitzen bis zum Scheitel trainiert wie kaum eine andere Bühnen-Beauty.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die Rita Ora mit ihren Fans auf Instagram geteilt haben:

Besonderer Hingucker: Rita Oras Bauchmuskeln! Das finden übrigens auch die Fans, die in den Kommentaren aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskommen.

„Mein Lieblingskörper“, schrieb etwa US-Komikerin Chelsea Handler umgehend. „Atemberaubende Frau. Ein Körper zum Verlieben“, oder „Wunderschön“, fügten die Fans hinzu, die zudem reihenweise Herzen und Flammen-Emojis in der Kommentarspalte hinterließen. 

Glücklich mit Taika Waititi
In der Bildergalerie gab es übrigens neben weiteren Bikini-Schnappschüssen der britischen Chartstürmerin auch einige private Einblicke von Oras Trip nach Australien zu sehen. So teilte sie etwa kurze Clips von einem Konzertbesuch mit ihrem Ehemann, aber auch Fotos mit Freunden.

Lesen Sie auch:
Rita Ora ließ tief blicken und sorgte mit einem XXL-Ausschnitt für Aufsehen.
Wow!
Rita Ora sorgt mit Mega-Dekolleté für Aufsehen
02.12.2025

Rita Ora ist seit 2022 mit Taika Waititi verheiratet. Der Regisseur drehte unter anderem die Marvel-Blockbuster „Thor: Tag der Entscheidung“ und „Thor: Love and Thunder“ , aber auch Filme wie „JoJo Rabbit“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
16.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
160.602 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.436 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Olympia
„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“
106.552 mal gelesen
US-Superstar Ilia Malinin verpasste völlig überraschend eine Medaille.
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
978 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
750 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
746 mal kommentiert
Mehr Society International
Was für Bauchmuskeln!
Rita Ora zeigt ihre Hammerkurven im Bikini
„Teheran“-Schöpferin:
Dana Eden (52) tot in Hotel in Athen gefunden
Rettende Hundekamera
So schockierend war der Einbruch bei Haftbefehl!
Michelle und ihr Eric
Verlobung beim großen Konzert-Finale in Berlin
TV-Hammer!
Sie ist die neue Schweizer Bachelorette!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf