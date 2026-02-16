Rita Ora zeigt ihre Hammerkurven im Bikini

Während in Österreich der Winter wieder Einzug gehalten hat, genießt Rita Ora am anderen Ende der Welt den Sommer. Und beweist mit ihren Bikini-Schnappschüssen, dass sie die heißesten Bauchmuskeln der des Musik-Business hat!
In ihrer neuen Bilderstrecke wandelt Rita Ora auf den Spuren der kleinen Meerjungfrau: Die 35-Jährige posierte in Australien, der Heimat ihres Ehemannes Taika Waititi, nämlich auf einem Felsen im Meer.
„Mein Lieblingskörper“
Und sah dabei einfach grandios aus! Denn wie der kleine, rote Bikini enthüllt, ist die Sängerin von den Zehenspitzen bis zum Scheitel trainiert wie kaum eine andere Bühnen-Beauty.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die Rita Ora mit ihren Fans auf Instagram geteilt haben:
Besonderer Hingucker: Rita Oras Bauchmuskeln! Das finden übrigens auch die Fans, die in den Kommentaren aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskommen.
„Mein Lieblingskörper“, schrieb etwa US-Komikerin Chelsea Handler umgehend. „Atemberaubende Frau. Ein Körper zum Verlieben“, oder „Wunderschön“, fügten die Fans hinzu, die zudem reihenweise Herzen und Flammen-Emojis in der Kommentarspalte hinterließen.
Glücklich mit Taika Waititi
In der Bildergalerie gab es übrigens neben weiteren Bikini-Schnappschüssen der britischen Chartstürmerin auch einige private Einblicke von Oras Trip nach Australien zu sehen. So teilte sie etwa kurze Clips von einem Konzertbesuch mit ihrem Ehemann, aber auch Fotos mit Freunden.
Rita Ora ist seit 2022 mit Taika Waititi verheiratet. Der Regisseur drehte unter anderem die Marvel-Blockbuster „Thor: Tag der Entscheidung“ und „Thor: Love and Thunder“ , aber auch Filme wie „JoJo Rabbit“.
