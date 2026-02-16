Rita Ora zeigt ihre Hammerkurven im Bikini

Glücklich mit Taika Waititi

In der Bildergalerie gab es übrigens neben weiteren Bikini-Schnappschüssen der britischen Chartstürmerin auch einige private Einblicke von Oras Trip nach Australien zu sehen. So teilte sie etwa kurze Clips von einem Konzertbesuch mit ihrem Ehemann, aber auch Fotos mit Freunden.