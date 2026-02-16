Ärzte in Italien sollen Atteste gefälscht haben

In Norditalien sollen sechs Ärztinnen und Ärzte falsche Atteste ausgestellt haben, um die Abschiebung von Migrantinnen und Migranten zu verhindern. Sie hätten darin erklärt, dass die Menschen aus gesundheitlichen Gründen ungeeignet für den Aufenthalt in Abschiebezentren oder für Rückführungsflüge seien, hieß es.