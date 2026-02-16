Abschiebungen gestoppt
Ärzte in Italien sollen Atteste gefälscht haben
In Norditalien sollen sechs Ärztinnen und Ärzte falsche Atteste ausgestellt haben, um die Abschiebung von Migrantinnen und Migranten zu verhindern. Sie hätten darin erklärt, dass die Menschen aus gesundheitlichen Gründen ungeeignet für den Aufenthalt in Abschiebezentren oder für Rückführungsflüge seien, hieß es.
Möglicherweise war das medizinisch aber nicht gerechtfertigt. Die Staatsanwaltschaft in der Hafenstadt Ravenna ermittelt gegen sechs Ärztinnen und Ärzte eines lokalen Krankenhauses, die an der Abteilung für Infektionskrankheiten tätig sind. Dort wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt.
Der Fall hat innerhalb der lokalen Politik und der Ärzteschaft eine Debatte ausgelöst. Einige Politikerinnen und Politiker fordern ein hartes Vorgehen, Ärzteverbände und Kolleginnen sowie Kollegen sagen wiederum, dass die Atteste nach geltenden Richtlinien ausgestellt worden seien. Für Montag wurde gemeinsam mit Gewerkschaftsverbänden zu Solidaritätsbekundungen aufgerufen.
