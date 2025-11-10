Hausdurchsuchung bei ukrainischem Justizminister

Auch Haus von Selenskyj-Vertrautem durchsucht

NABU-Ermittler führten auch eine Hausdurchsuchung bei Timur Mindich durch. Der ukrainische Geschäftsmann ist ein enger Weggefährte von Präsident Wolodymyr Selenskyj und Miteigentümer von Studio Kwartal 95. Die Produktionsfirma wurde von Selenskyj lange vor seiner Präsidentschaft mitbegründet und gehört ihm und seiner Frau. Wie die „Ukrajinska Prawda“ unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, verließ Mindich die Ukraine nur wenige Stunden vor den Durchsuchungen am Montag.