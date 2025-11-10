Vorteilswelt
Korruption aufgedeckt

Hausdurchsuchung bei ukrainischem Justizminister

Außenpolitik
10.11.2025 10:56

Die Ukraine muss derzeit nicht nur ihr Stromnetz wegen russischer Angriffe flicken, sondern hat auch mit Korruption in der Energiebranche zu kämpfen. Im Zuge eines groß angelegten Einsatzes durchsuchten Korruptionsjäger das Haus von Justizminister Haluschtschenko. Auch bei einem engen Weggefährten von Präsident Selenskyj gab es eine Razzia.

Man habe eine hochrangige kriminelle Vereinigung aufgedeckt, erklärte die Anti-Korruptionsbehörde NABU am Montag. Demnach bauten die Beschuldigten ein weit verzweigtes Netzwerk auf, um wichtige Staatsunternehmen zu beeinflussen. Dies betreffe insbesondere den Atomkraftwerksbetreiber Energoatom.

Dort habe es ebenso eine Razzia gegeben wie beim ehemaligen Energieminister Herman Haluschtschenko, erklärte ein Sprecher der NABU auf Telegram. Haluschtschenko ist erst seit Juli 2025 ukrainischer Justizminister. Gegen ihn wurden schon mehrfach Korruptionsvorwürfe laut.

Das Haus von Justizminister Herman Haluschtschenko wurde durchsucht.
Das Haus von Justizminister Herman Haluschtschenko wurde durchsucht.(Bild: AFP/Sergei SUPINSKY)

Auch Haus von Selenskyj-Vertrautem durchsucht
NABU-Ermittler führten auch eine Hausdurchsuchung bei Timur Mindich durch. Der ukrainische Geschäftsmann ist ein enger Weggefährte von Präsident Wolodymyr Selenskyj und Miteigentümer von Studio Kwartal 95. Die Produktionsfirma wurde von Selenskyj lange vor seiner Präsidentschaft mitbegründet und gehört ihm und seiner Frau. Wie die „Ukrajinska Prawda“ unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, verließ Mindich die Ukraine nur wenige Stunden vor den Durchsuchungen am Montag.

Die Ermittlungen, um das Korruptionsnetzwerk aufzudecken, haben laut NABU 15 Monate gedauert und umfassten 1000 Stunden Tonaufnahmen. Der Kampf gegen die weit verbreitete Korruption gilt als zentral für den von der Ukraine angestrebten Beitritt zur EU und die Sicherung milliardenschwerer Hilfsgelder westlicher Verbündeter.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
