Selenskyj greift durch: Minister treten zurück

Enger Vertrauter Selenskyjs als Schlüsselfigur

Als Schlüsselfigur gilt der Unternehmer Tymur Minditsch, ein enger Vertrauter Selenskyjs aus dessen Zeit als Schauspieler. Er soll über Jahre Einfluss auf Regierungsentscheidungen genommen haben – sowohl im Energie- als auch im Rüstungsbereich. Laut Ermittlern steht Minditsch an der Spitze einer „hochkarätigen kriminellen Organisation“. Medienberichten zufolge hat er sich ins Ausland abgesetzt, vermutlich nach Israel.