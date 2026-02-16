Vorteilswelt
Im Derby verletzt

Bittere Diagnose: Zwangspause für Rapid-Kicker!

Bundesliga
16.02.2026 16:08
Martin Ndzie musste mit einer Trage abtransportiert werden.
Martin Ndzie musste mit einer Trage abtransportiert werden.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im gestrigen Wiener Derby musste Rapids Martin Ndzie in der ersten Spielhälfte nach einem Zweikampf vorzeitig ausgewechselt werden. Nähere Untersuchungen am Montag bestätigten den Verdacht auf eine schwere Knieverletzung.

0 Kommentare

Der 23-jährige Mittelfeldspieler wurde bereits von Rapids Teamarzt Dr. Lukas Brandner am Meniskus operiert und wird mehrere Monate ausfallen.

Ndzie kam in der laufenden Saison auf 14 Pflichtspieleinsätze.

