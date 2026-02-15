50.000 Stromkunden warten auf die Rechnung

Meist nur geringe Beträge – aber nicht immer

„Das einzig Gute ist, dass der Fehler im Oktober und November auftrat und daher die Abrechnungsbeträge bei jenen Gemeinschaften, die vor allem mit Photovoltaik arbeiten, gering sind. Nur bei einigen, die auch Wasserkraft und Wind dabei haben, geht es um höhere Summen“, sagt Denk, der betont, dass inzwischen wieder alles automatisiert läuft. Die Aufrollung der Produktions- und Verbrauchsdaten kann aber noch einige Wochen in Anspruch nehmen.