Demente Frau während Schneesturm verschwunden

In einer Wiese gelegen

Nachdem die Polizeibeamten bereits mit der Suche begonnen hatten, erschien gegen 1.50 Uhr ein Ehepaar, beide 65 Jahre alt und aus dem Bezirk Braunau, beim Seniorenwohnheim Maria Schmolln und brachte die stark unterkühlte 81-Jährige zurück. Das Ehepaar war am Heimweg von einer Faschingsparty und hat die Seniorin neben der Fahrbahn, in einer Wiese liegend, gesehen. Das Ehepaar stoppte umgehend, brachte sie zu ihrem Fahrzeug und in weiterer Folge zum Seniorenwohnheim.