Demente Frau während Schneesturm verschwunden

Ausgerechnet während eines starken Schneesturms mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verschwand in der Nacht auf Sonntag eine demente Bewohnerin aus dem Seniorenwohnheim in Maria Schmolln. Ein Ehepaar, welches gerade von einer Faschingsparty heimfuhr, fand die stark unterkühlte Frau neben der Straße liegend.
Am Sonntag gegen 1.15 Uhr meldete ein Pfleger des Seniorenwohnheims Maria Schmolln eine stark demenzkranke 81-jährige Bewohnerin abgängig. Sie war zuletzt um 23.45 Uhr in ihrem Zimmer gesehen worden. Zum Zeitpunkt der Abgängigkeit herrschte ein starker Schneesturm, mit großen Mengen an Neuschnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Es wurden umgehend mehrere Polizeistreifen, die Feuerwehr Maria Schmolln und die Suchhundebrigade verständigt.
In einer Wiese gelegen
Nachdem die Polizeibeamten bereits mit der Suche begonnen hatten, erschien gegen 1.50 Uhr ein Ehepaar, beide 65 Jahre alt und aus dem Bezirk Braunau, beim Seniorenwohnheim Maria Schmolln und brachte die stark unterkühlte 81-Jährige zurück. Das Ehepaar war am Heimweg von einer Faschingsparty und hat die Seniorin neben der Fahrbahn, in einer Wiese liegend, gesehen. Das Ehepaar stoppte umgehend, brachte sie zu ihrem Fahrzeug und in weiterer Folge zum Seniorenwohnheim.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.