Gestohlenes Handy lässt Mordermittlungen stocken

Der erschlagene Makler (49) ist, wie sein Vater, der wenig später an einem Herzversagen starb, schon beerdigt, und auch mehr als drei Wochen nach dem Foltermord ist der entscheidende Hinweis nicht eingetroffen. Doch eine letzte Hoffnung verbleibt, mithilfe von Gen-Spuren den oder die Täter zu entlarven.