Gestohlenes Handy lässt Mordermittlungen stocken
Linzer Makler getötet
Im Jänner wurde Linzer Makler (49) in seiner eigenen Wohnung in der Harrachstraße zu Tode gefoltert. Noch konnte kein Täter ausgeforscht werden – und ein fehlendes Handy macht die Ermittlungen nicht einfacher. Doch es sind neue Spuren aufgetaucht, die möglicherweise dem Fall eine neue Wendung geben können.
Der erschlagene Makler (49) ist, wie sein Vater, der wenig später an einem Herzversagen starb, schon beerdigt, und auch mehr als drei Wochen nach dem Foltermord ist der entscheidende Hinweis nicht eingetroffen. Doch eine letzte Hoffnung verbleibt, mithilfe von Gen-Spuren den oder die Täter zu entlarven.
