Zuschauerin kam unter Räder eines Faschingswagens

So schnell kanns gehen: Gerade noch nur gute Laune, kann der Spaß ganz schnell vorbei sein. So geschehen bei FrauFaGau in Frauenkirchen. Nach einem Unfall während des Faschingsumzugs waren Rettung, Notarzt, Notarzthubschrauber und Polizei im Einsatz.
Die Frauenkirchner Faschingsgaudi – kurz FrauFaGau – war gestern mit Musik, Spaß und guter Laune in vollem Gange, als das Unglück passierte: Eine Zuschauerin kam in dem Gedränge in der Fußgängerzone wohl einem Faschingswagen mit seinem Anhänger zu nah – sie dürfte gestürzt sein, woraufhin der Anhänger über ein Bein der Frau rollte. Glück im Unglück für die Verunglückte: Die Rettungskette wurde blitzartig in Gang gesetzt. Innerhalb kurzer Zeit waren sowohl Rettung, als auch Notarzt und Polizei vor Ort. Die Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Laut Augenzeugen stand sie unter Schock und hatte ein gebrochenes Bein.
