Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Verhandlungen

Russland überzieht Ukraine mit massiven Attacken

Außenpolitik
09.02.2026 12:54
Die Feuerwehr versucht ihr Möglichstes, um die Brände in Charkiw so rasch wie möglich zu ...
Die Feuerwehr versucht ihr Möglichstes, um die Brände in Charkiw so rasch wie möglich zu löschen.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei russischen Angriffen auf die Stadt Odessa und die Region Charkiw sind laut den ukrainischen Behörden in der Nacht auf Montag mindestens drei Menschen getötet worden: in der südukrainischen Hafenstadt Odessa ein 35 Jahre alter Mann, im nordöstlichen Charkiw eine Frau sowie ein zehnjähriger Bub.

0 Kommentare

Drohnen aus iranischer Herstellung hätten Brände ausgelöst und eine Gaspipeline sowie Wohnhäuser beschädigt, erklärte Militärverwaltungschef Serhij Lysak im Onlinedienst Telegram. Zwei Menschen seien dort auch verletzt worden. Der Gouverneur der Region Odessa, Oleh Kiper, sprach von einem massiven Angriff und bestätigte die Feuer.

In der Region Charkiw teilten die staatlichen Rettungsdienste mit, nach einem Drohnenangriff die Leichen einer Frau und eines zehn Jahre alten Buben geborgen zu haben. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es vonseiten der Rettungsdienste auf Telegram.

Menschen stehen im härtesten Winter seit Jahrzehnten in Kiew für kostenlose warme Mahlzeiten in ...
Menschen stehen im härtesten Winter seit Jahrzehnten in Kiew für kostenlose warme Mahlzeiten in der Schlange, während wiederholte russische Luftangriffe auf den Energiesektor des Landes den Menschen Strom, Heizung und Wasser nehmen.(Bild: AP/Efrem Lukatsky)

Neue Verhandlungsrunde in Florida
Am Donnerstag war eine zweite Runde Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi zu Ende gegangen. Alle Seiten sprachen von Fortschritten, aber teils auch von schwierigen Gesprächen, einen Durchbruch für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine gab es nicht. Für diese Woche kündigte Kiew eine neue Gesprächsrunde in Miami im US-Staat Florida an.

Wasserversorgung in westrussischer Stadt zusammengebrochen
In der westrussischen Großstadt Belgorod ist nach Angriffen aus der benachbarten Ukraine laut Behörden die Wasserversorgung teilweise zusammengebrochen. Am Montag in der Früh sei an zwei Wasserentnahmestellen die Stromzufuhr ausgefallen, teilte die Stadtverwaltung in Sozialen Netzwerken mit. Daher gebe es Probleme in den nördlichen und zentralen Stadtvierteln von Belgorod. Ohne Wasser seien derzeit rund 100.000 Menschen, sagte Bürgermeister Walentin Demidow.

Belgorod liegt an der Grenze zur Ukraine und wird von russischen Truppen sowohl als Aufmarschgebiet genutzt als auch zum Beschuss ukrainischen Territoriums. Daher ist die Region eine der am schwersten zerstörten russischen Gebiete seit Kriegsbeginn. Insgesamt leben in Belgorod offiziellen Angaben nach gut 300.000 Menschen.

Lesen Sie auch:
Eine freiwillige Helferin verteilt warme Mahlzeiten nach einem Stromausfall in Kiew ...
Schäden „massiv“
Weite Teile der Ukraine nach Angriffen ohne Strom
07.02.2026
„Unmöglicher Zeitplan“
Kiew verkündet neues Ultimatum aus den USA
07.02.2026

Geplant sei eine Wiederherstellung der Wasserversorgung innerhalb von vier bis fünf Stunden, heißt es. Derzeit laufen die Reparaturarbeiten. Erst am Morgen hatte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow erklärt, dass die zuvor ausgefallene Wärmeversorgung größtenteils wiederhergestellt sei. Während Moskau die Ukraine seit Beginn der kalten Jahreszeit seinerseits mit Angriffen auf die Strom- und Heizinfrastruktur überzieht, kämpft die Region seit Wochen wegen der andauernden Drohnenangriffe mit Versorgungsproblemen. Zuletzt war sogar eine Evakuierung angedacht worden.

Gladkow berichtete zwar auch von neuerlichen ukrainischen Drohnenangriffen. Die Angriffswaffen seien jedoch abgeschossen worden, ohne dass es Folgen am Boden gegeben habe, sagte er.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
277.067 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
275.181 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
143.704 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Außenpolitik
Diskutieren Sie mit!
Wie viel Vetomacht darf der Umweltschutz haben?
Trotz Verhandlungen
Russland überzieht Ukraine mit massiven Attacken
Schüsse in Moskau
Verdächtiger gesteht Mordanschlag auf General
Vor US-Ausschuss
Epstein-Komplizin Maxwell will Aussage verweigern
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt und das ist falsch“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf