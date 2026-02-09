Russland überzieht Ukraine mit massiven Attacken

Geplant sei eine Wiederherstellung der Wasserversorgung innerhalb von vier bis fünf Stunden, heißt es. Derzeit laufen die Reparaturarbeiten. Erst am Morgen hatte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow erklärt, dass die zuvor ausgefallene Wärmeversorgung größtenteils wiederhergestellt sei. Während Moskau die Ukraine seit Beginn der kalten Jahreszeit seinerseits mit Angriffen auf die Strom- und Heizinfrastruktur überzieht, kämpft die Region seit Wochen wegen der andauernden Drohnenangriffe mit Versorgungsproblemen. Zuletzt war sogar eine Evakuierung angedacht worden.