Diskutieren Sie mit!

Enkeltrick & Co: Wurden Sie schon mal abgezockt?

14.02.2026 14:27
Nicht jeder Betrugsversuch wird durch die automatische Betrugserkennung ausgefiltert.
Nicht jeder Betrugsversuch wird durch die automatische Betrugserkennung ausgefiltert.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Ob am Telefon, per E-Mail oder direkt an der Haustür: Betrüger werden immer raffinierter. Die Methoden reichen von emotionaler Manipulation bis hin zu technischen Tricks, die selbst Experten täuschen können. Oft bleibt am Ende nicht nur ein finanzieller Schaden, sondern auch das bittere Gefühl, schamlos hintergangen worden zu sein. Haben Sie selbst schon Erfahrungen mit Betrugsmaschen gemacht?

0 Kommentare

Die Palette der Betrugsmaschen ist erschreckend vielfältig. Beim berüchtigten „Enkeltrick“ nutzen Kriminelle die Hilfsbereitschaft von Senioren schamlos aus, während beim „Lovescamming“ im Internet mit den Gefühlen einsamer Herzen gespielt wird, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Doch auch im analogen Alltag lauert die Gefahr: Manipulierte Kilometerstände beim Gebrauchtwagenkauf oder gefälschte Inkasso-Schreiben sind für Betrüger längst zum lukrativen Massengeschäft geworden.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In Österreich werden jährlich zehntausende Anzeigen wegen Betrugs erstattet; die Dunkelziffer dürfte noch weitaus höher liegen. Um sich zu schützen, raten Experten vor allem zu gesunder Skepsis. Geben Sie niemals sensible Daten oder Passwörter am Telefon preis und lassen Sie sich bei vermeintlichen „Super-Schnäppchen“ oder angeblichen Notfällen niemals unter Zeitdruck setzen. Ein kurzer Rückruf bei der echten Bank oder den Verwandten entlarvt die Lüge meist sofort.

Haben Sie selbst schon Erfahrungen mit Betrug gemacht oder konnten Sie einen Versuch gerade noch rechtzeitig abwehren? Woran haben Sie die Falle letztlich erkannt? Welche persönlichen Tipps haben Sie für andere Leser, um sich vor den immer dreisteren Maschen der Abzocker zu schützen? Wir freuen uns auf Ihre Tipps und Erfahrungen in den Kommentaren!

