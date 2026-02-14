Enkeltrick & Co: Wurden Sie schon mal abgezockt?

Ob am Telefon, per E-Mail oder direkt an der Haustür: Betrüger werden immer raffinierter. Die Methoden reichen von emotionaler Manipulation bis hin zu technischen Tricks, die selbst Experten täuschen können. Oft bleibt am Ende nicht nur ein finanzieller Schaden, sondern auch das bittere Gefühl, schamlos hintergangen worden zu sein. Haben Sie selbst schon Erfahrungen mit Betrugsmaschen gemacht?