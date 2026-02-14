Vorteilswelt
Es geht um Kläbo

Schummel-Ärger: Finnland legt Protest ein

Olympia
14.02.2026 14:28
Hoesflot Kläbo zeigt stolz seine Goldmedaille – das schmeckt nicht allen.
Hoesflot Kläbo zeigt stolz seine Goldmedaille – das schmeckt nicht allen.(Bild: AFP/APA/Javier SORIANO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vier Tage nach dem zweiten von bisher drei Olympia-Siegen von Johannes Hösflot Kläbo bei den Winterspielen in Mailand/Cortina hat Finnland gegen das Ergebnis des vom norwegischen Superstar gewonnenen Langlauf-Sprints offiziell Protest eingelegt. Dem Weltverband (FIS) wird vorgeworfen, in zwei Fällen gegen die eigenen Regeln und das Fair-Play-Prinzip verstoßen zu haben.

Der Bewerb sei nicht unter fairen Bedingungen abgelaufen. Die FIS entschuldigte sich nach dem Bewerb auch.

Einerseits geht es den Finnen darum, dass die FIS dem norwegischen Serviceteam eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat, einen Wachskessel während des Sprintvorlaufs im Servicebereich zu nutzen. Das sei vorab aber untersagt worden. Die anderen Teams seien nicht über diese Möglichkeit informiert worden. Zudem habe das US-Team eine verbotene Flüssigkeit in den Servicebereich mitgebracht. Es soll sich um einen Wachsentferner gehandelt haben, auch das sei ausdrücklich untersagt. Der US-Servicechef erklärte, er habe die Flüssigkeit nur zum Händewaschen benutzt.

Entschuldigung der FIS reicht Finnen nicht
Die FIS räumte später einen Fehler ein, das reicht den Finnen aber nicht. „Wir wollen die Missstände offenlegen und dafür sorgen, dass im Spitzensport die Regeln für alle gleich gelten. Die FIS hat selbst eingeräumt, einen Fehler gemacht zu haben. Daraus entstand ein unfairer Wettbewerb, bei dem zwei Nationen einen unangemessenen Vorteil hatten, ohne dass andere Mannschaften informiert wurden“, sagte Verbandsgeschäftsführerin Marleena Valtasola. „Solches Verhalten ist nicht akzeptabel. Eine bloße Entschuldigung reicht nicht aus.“

Die Norweger und US-Amerikaner hätten eindeutig gegen die internationalen Wettkampfregeln und die vorherigen Anweisungen verstoßen. Hinter Kläbo hatte der US-Amerikaner Ben Ogden Silber geholt. Bronze ging an den Norweger Oskar Opstad Vike. Der Finne Lauri Vuorinen wurde Vierter.

Olympia
14.02.2026 14:28
