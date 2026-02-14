Schummel-Ärger: Finnland legt Protest ein

Einerseits geht es den Finnen darum, dass die FIS dem norwegischen Serviceteam eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat, einen Wachskessel während des Sprintvorlaufs im Servicebereich zu nutzen. Das sei vorab aber untersagt worden. Die anderen Teams seien nicht über diese Möglichkeit informiert worden. Zudem habe das US-Team eine verbotene Flüssigkeit in den Servicebereich mitgebracht. Es soll sich um einen Wachsentferner gehandelt haben, auch das sei ausdrücklich untersagt. Der US-Servicechef erklärte, er habe die Flüssigkeit nur zum Händewaschen benutzt.