Ungekrönt

Superstar Odermatt reist ohne Gold von Olympia ab

14.02.2026 14:31
Auch im Riesentorlauf kommte Marco Odermatt die „Goldene" nicht einheimsen.(Bild: AP)
Auch im Riesentorlauf kommte Marco Odermatt die „Goldene“ nicht einheimsen.(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Stimmt schon, andere hätten seine Sorgen gern – mit seinen Maßstäben vermessen, wirft‘s aber jedenfalls eine Schlagzeile ab: Superstar Marco Odermatt verlässt Olympia 2026 ohne Goldemedaille.

Damit war nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Auf zumindest einmal Gold für Marco Odermatt hätte (und hatte) vor Beginn der Spiele in Italien wohl jeder Experte gewettet. Nach dem Riesentorlauf am Samstag steht aber fest: Der Schweizer Superstar bleibt 2026 „unvervoldet“.

Dritte Medaille
Immerhin: Riesenslalom-Silber war die dritte Medaille für den Speed-Hero bei diesen Spielen. Nur Lucas Braathen war am Samstag im RTL noch schneller.

Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Keine ÖSV-Medaille
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
14.02.2026

Zuvor hatte Odermatt schon zweimal zugeschlagen: Bronze im Super-G, Silber in der Team-Kombi (ex aequo mit dem österreichischen Duo Krichmayr/Feller) und, so nebenbei, Blech, also Platz vier, in der Abfahrt. Gewiss, keine schlechte Bilanz – nur Goldene hat‘s halt keine sein sollen.

Ungekrönt
