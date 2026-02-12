Wegrollender Pkw beinahe in Fluss gestürzt

Die Hundebesitzerin hatte ihren Pkw an einem Waldrand abgestellt. Warum dieser plötzlich ohne Insassen davon fuhr, kann sie sich nicht erklären.
Während eine 21-Jährige in der Tiroler Gemeinde Unterperfuss mit ihrem Hund spazieren ging, rollte ihr an einem Waldweg abgestelltes Auto davon. Der Pkw fuhr ohne Insassen über einen Feldweg in Richtung des Flusses „Melach“, wo er abrutschte. Die Hinterachse ragte über das Flussbett, als die Hochschutzmauer dem ausgebüxten Fahrzeug Einhalt gebot.
Aufgrund der Abrutschgefahr des Pkw in die ,Melach‘ wurde umgehend ein Bergdienst und die Feuerwehr Unterperfuss nachalarmiert.
Die Polizei
Wie es so weit kommen konnte, kann sich die Hundebesitzerin nicht erklären. Die Handbremse habe sie jedenfalls angezogen, ein Gang sei aber nicht eingelegt gewesen und abgesperrt habe sie auch nicht. „Aufgrund der Abrutschgefahr des Pkw in die ,Melach‘ wurde umgehend ein Bergdienst und die Feuerwehr Unterperfuss nachalarmiert, durch welche das Fahrzeug aus der Lage geborgen werden konnte“, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.
