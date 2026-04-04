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Kommissar Rex vor Mega-Comeback & Kultfilme

Watchlist Clips
04.04.2026 10:00
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Kommissar Rex ist zurück! Der Kult-Hund jagt wieder neue Fälle, legendäre Film-Klassiker feiern ein Comeback und Disney+ will jetzt auch in Europa ganz vorne mitspielen. Das und vieles mehr diese Woche bei Watchlist. 

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