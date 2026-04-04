Bitteres Aus! Für Fivers ist Cup-Titeltraum vorbei

Das war zu wenig! Die Fivers scheiterten im Viertelfinale des ÖHB-Cups an Hollabrunn, unterlagen den Weinviertlern daheim 37:41. Vor allem nach der Pause gerieten die Margaretner immer höher in Rückstand. „Der Gegner war besser“, so Peter Eckl, Trainer des Rekord-Cupsiegers.
Gesenkte Köpfe. Blicke ins Leere – die Fivers unterlagen am Freitagabend daheim Hollabrunn 37:41 (17:18), verpassten so das Final Four des österreichischen Handball-Cups in der Sport Arena Wien. „Die Ausfälle, wie mit Danhel schon der dritte Kreis, tun einfach weh“, so Trainer Peter Eckl. „Der Gegner war besser, wir müssen uns jetzt auf die Liga konzentrieren.“
Sein Team um Topscorer Rattensperger (11) lag im Duell HLA-Achter gegen -Elfter nach gutem Start und offener ersten Hälfte zur Pause -1 hinten. Nach Wiederbeginn geriet man – auch wegen behandelter Spieler wie Rudnicki und Schuh (je Knöchel) – bis zu -6 in Rückstand. Aus Fivers-Sicht richtig enttäuschend! Keeper Novikov bekam von den Schiris Münzner/Cvitkusic, die sich den Unmut beider Teams zuzogen, gar für Kritik eine 2-Minuten-Strafe.
Boss sprach zur Mannschaft
Am Ende war die Chance auf einen Titel vorzeitig dahin. „Wir wollten unbedingt in das Final Four“, fand Boss Tom Menzl, der später in der Kabine zur Mannschaft sprach. „Wir konnten uns gegen dieses abgezockte, hart agierende Team aus Hollabrunn aber nicht durchsetzen.“
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