Bitteres Aus! Für Fivers ist Cup-Titeltraum vorbei

Sein Team um Topscorer Rattensperger (11) lag im Duell HLA-Achter gegen -Elfter nach gutem Start und offener ersten Hälfte zur Pause -1 hinten. Nach Wiederbeginn geriet man – auch wegen behandelter Spieler wie Rudnicki und Schuh (je Knöchel) – bis zu -6 in Rückstand. Aus Fivers-Sicht richtig enttäuschend! Keeper Novikov bekam von den Schiris Münzner/Cvitkusic, die sich den Unmut beider Teams zuzogen, gar für Kritik eine 2-Minuten-Strafe.