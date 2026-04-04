Noch ein letztes Mal dieses Stadion-Gefühl erleben

Beim LASK – Austria Wien wird am Ostersonntag dank der „Rollenden Engel“ ein Fan in der Raiffeisen-Arena sein, für den dieses Spiel mehr bedeutet als jedem anderen! Weil es vielleicht der letzte sportliche Höhepunkt im Leben des 51-jährigen Ex-Amateurkickers sein könnte.
Manchmal hält der Fußball den Atem an. Nicht wegen eines aberkannten Tors oder einer verjuxten Chance, sondern weil einem klar wird, wie unbedeutend all das ist – Tabellenplätze, Hochrechnungen, Meisterträume.
Wenn morgen LASK – Austria steigt, wird ein Fan im Stadion sein, für den dieses Spiel mehr bedeutet als jedem anderen:
Markus Till!
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Der Markus ist wegen des Spiels schon seit zwei Wochen nervös und aufgeregt.
Andrea Till
Für den Ex-Amateurkicker, der heute 51 wird, ist es vielleicht das letzte Sport-Highlight seines Lebens. Genau deshalb rückt alles Sportliche in den Hintergrund, auch wenn Tills Frau Andrea erzählt: „Der Markus ist wegen des Spiels schon seit zwei Wochen nervös und aufgeregt.“ Er selbst, kann das nicht sagen. Sprechen, essen, schlucken, sich zu bewegen – das ist für den ALS-Patienten längst unmöglich. Till hängt an einem Beatmungsgerät und wird über eine Magensonde ernährt. „Aber er kann über einen Augen-gesteuerten Computer kommunizieren“, erzählt Andrea: „Doch wenn einmal auch das nimmer geht.“
Sie schafft den Satz kaum zu Ende. Ihre Stimme bricht. „Wir sind im letzten Stadium“ , sagt sie: „Ich weiß nicht, wie lange wir noch haben.“
Schwarz-weiße Bettwäsche
Deshalb war ihr Wunsch an die „Rollenden Engel“: Noch einmal ein LASK-Spiel erleben. Noch einmal dieses Gefühl. „Dass der Termin fast mit seinem Geburtstag zusammenfällt, ist Zufall“, sagt sie.
Keiner ist dagegen, dass Markus auf einer mit LASK-Bettwäsche überzogenen Trage von Neumarkt/H. auf die Gugl gebracht wird. Die „Rollenden Engel“ haben eigentlich blaue Decken mit weißen Sternen. Doch: Für einen echten LASK-Fan musste es schwarz-weiß sein!
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