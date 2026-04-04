Noch ein letztes Mal dieses Stadion-Gefühl erleben

Für den Ex-Amateurkicker, der heute 51 wird, ist es vielleicht das letzte Sport-Highlight seines Lebens. Genau deshalb rückt alles Sportliche in den Hintergrund, auch wenn Tills Frau Andrea erzählt: „Der Markus ist wegen des Spiels schon seit zwei Wochen nervös und aufgeregt.“ Er selbst, kann das nicht sagen. Sprechen, essen, schlucken, sich zu bewegen – das ist für den ALS-Patienten längst unmöglich. Till hängt an einem Beatmungsgerät und wird über eine Magensonde ernährt. „Aber er kann über einen Augen-gesteuerten Computer kommunizieren“, erzählt Andrea: „Doch wenn einmal auch das nimmer geht.“