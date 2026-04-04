Ex-Boss soll Skiverband um 30 Mio. betrogen haben

Ein Skandal um veruntreute Gelder beim kroatischen Skiverband schlägt in Kroatien aktuell hohe Wellen. Der ehemalige Skirennläufer und Ex-Skiverbandschef Vedran Pavlek soll den Verband (HSS) in den vergangenen Jahren um mindestens 30 Millionen Euro betrogen haben. Während am Gericht in Zagreb die Anhörung zur Anordnung der Untersuchungshaft begann, wurde Pavlek laut kroatischen Medien in Istanbul festgenommen.