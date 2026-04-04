Die Roten Teufel wollen endlich Vöslau knacken

Der dritte Versuch der Harder in dieser Saison gegen die JAGS Vöslau soll nun endlich ein erfolgreicher werden. Nachdem die Roten Teufel den Niederösterreichern schon im ersten Spiel des Grunddurchgangs der HLA-Meisterliga auswärts mit der bisher höchsten Saisonniederlage mit 24:35 unterlegen waren, setzte es im Rückspiel vor eigenem Publikum ebenfalls eine 26:30-Pleite. Jetzt aber geht es im Cup um den Einzug in die Final four und da herrschen andere Gesetze. Genau darauf hofft man jedenfalls heute (17.15) beim Ländle-Klub. Der diesjährige Bewerb liefert dafür tatsächlich beste Beispiele: Mit den Spiders Wels und dem UHC Eggenburg haben es gleich zwei Zweitligisten unter die Top-Acht geschafft, während mehrere Erstligisten bereits früh die Segel streichen mussten.