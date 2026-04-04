Gegen diese 99ers ist kein Kraut gewachsen!

„In einer Play-off-Serie vorzulegen ist leicht. Den letzten Sieg einzufahren, ist viel schwieriger!“ Ein von Trainern viel zitierter Satz. „Das würde ich so unterschreiben“, sagt 99er Lukas Haudum. Dabei betont er aber: „Das ist auch vom Gegner abhängig. Aber von der mentalen Seite her weißt du natürlich, dass du nur noch einen Sieg brauchst. Trotzdem ist es eine ganz andere Geschichte im Kopf, als wenn du im Grunddurchgang oder am Anfang einer Serie bist.“