Gegen diese 99ers ist kein Kraut gewachsen!

Die Grazer Eishockey-Cracks eilen von Sieg zu Sieg. Das 4:0 gegen Fehervar im dritten Halbfinalspiel war bereits der elfte Erfolg in Serie. Und der Liebenauer Bunker wurde zur echten Festung: Acht Heimsiege in Folge, nur eines der letzten 15 wurde verloren. Die 99ers stehen vor dem ersten Finaleinzug der Klubgeschichte. Doch der letzte Sieg ist immer der schwierigste. Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Michael Gratzer.
„In einer Play-off-Serie vorzulegen ist leicht. Den letzten Sieg einzufahren, ist viel schwieriger!“ Ein von Trainern viel zitierter Satz. „Das würde ich so unterschreiben“, sagt 99er Lukas Haudum. Dabei betont er aber: „Das ist auch vom Gegner abhängig. Aber von der mentalen Seite her weißt du natürlich, dass du nur noch einen Sieg brauchst. Trotzdem ist es eine ganz andere Geschichte im Kopf, als wenn du im Grunddurchgang oder am Anfang einer Serie bist.“
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