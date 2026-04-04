Folge von Samstag

Bewegung statt Stillstand – der Körper dankt es

Philipp bewegt
04.04.2026 10:00
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Jeder Tag zählt: Mit diesem Training stärken wir Muskeln, Kreislauf und Wohlbefinden – und fühlen uns danach einfach großartig. Plus: die Osterjause schmeckt dann doppelt so gut, wetten?

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