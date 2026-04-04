Jesse Schwarz: „Meine persönliche Auferstehung“

Inzwischen hat Schwarz sich zur psychologischen Beraterin ausbilden lassen. Im Rahmen der „Mental Health Days“ leistet sie an Schulen Präventionsarbeit gegen Depressionen und suizidale Krisen. Ob sie auch einen Rat für andere parat hat? „Ja! Wenn jeder auf sein Herz hören würde, würden wir in einer wahrhaftigen Welt leben und besser aufeinander aufpassen, statt einander mit Missgunst zu begegnen. Ich bin eine große Verfechterin von ,Wir, Wir, Wir‘ statt von ,Ich, Ich, Ich‘. So wie Pferde sind nämlich auch wir Menschen nur in einer Herde richtig stark.“