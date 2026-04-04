Jesse Schwarz: „Meine persönliche Auferstehung“

Gibt es eine Auferstehung mitten im Leben? Ja, sagt „Seitenblicke“-Reporterin Jesse Schwarz. Sie hat diese existenzielle Erfahrung schon gemacht. Die Wandlung, die damit einhergeht, sei kein einmaliges Wunder, sondern ein Prozess, der einen alte Werte loslassen und neue erkennen lässt, sagt sie.
Wenn ein geliebter Mensch stirbt, eine Beziehung endet oder Hoffnungen und Träume zerbrechen, verlieren wir nicht nur das, was war, sondern auch das, was hätte sein können. Diese mögliche Version des Lebens bricht plötzlich weg. Und das tut weh, weil damit immer auch ein Stück von einem selbst stirbt, sagt „Seitenblicke“-Reporterin und ORF-Burgenland-Redakteurin Jesse Schwarz (39).
Ihr emotionaler Anker
Als sie als Vierjährige zum ersten Mal auf dem Rücken eines Pferdes sitzt und bald darauf erste Turniere reitet, steht für sie fest: „Ich will Pferdezüchterin werden, so wie Tante Helene!“ Die Schwester ihrer Mutter betreibt zu diesem Zeitpunkt in der Lüneburger Heide in Norddeutschland ein Gestüt.
Schwarz verbringt jede freie Minute mit ihr. Sie ist ihrer Tante nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten, sondern steht ihr auch emotional sehr nah: „Helene war für mich wie eine zweite Mama!“ Doch kurz bevor Schwarz als Teenager zu ihr auf den Hof übersiedelt, stirbt sie völlig überraschend. Schwarz ist damals 15 Jahre alt.
Vom Schmerz zur Stärke
Der Tod der Tante reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. Sie fällt in ein dunkles Loch. Inmitten der Trauer verliert sie die Orientierung. „Wer bin ich jetzt eigentlich noch ohne all das?“, fragt sie sich immerzu. Dinge, die klar waren, wirken plötzlich sinnlos und leer. Nach der Matura wird ihr klar, dass sie umdenken muss. Doch der tragische Verlust hat ihr Vertrauen ins Leben so erschüttert, dass sie fortan auf den Verstand setzt – statt auf ihr Herz. Das scheint ihr sicherer.
„Als Helenes Pferde verkauft wurden, ging ich studieren. Unternehmensführung, mit Spezialisierung auf Tourismus und Eventmanagement, um die Firma meines Vaters übernehmen zu können. Aber ich merkte schnell, dass mich das nicht erfüllt und mir etwas Wesentliches im Leben fehlt“, erzählt die Tochter eines pensionierten Kulturberaters und einer Kinderärztin.
Wenn das Herz den Weg kennt
Erst als Schwarz mit Anfang 20 auf Facebook zufällig das Foto von Tinkerpony „Murphy“ entdeckt, hüpft endlich wieder ihr Herz. Es ist der erste Moment nach langer Zeit, der sich wieder „lebendig“ anfühlt. Der märchenhaft anmutende Wallach mit der Wallemähne und dem ruhigen, sanften Blick strahlt so viel Trost und Halt aus, dass sie sich zum Geburtstag selbst ein Geschenk macht: „Ich habe ihn gekauft – mit meinem ersten Geld, das ich seinerzeit verdient habe.“
Schwarz bringt ihrem tierischen Weggefährten Dressurlektionen und Kunststücke bei. Umgekehrt trägt er sie durch die schwere Zeit und lehrt sie, wieder ihr Herz zu öffnen und ihrer Intuition zu folgen. „Seither gilt wie das Amen im Gebet: Wenn das Herz ausschlägt, weiß ich, wo es langgeht, egal wie absurd ein Weg zu sein scheint“, sagt Schwarz und lächelt.
Eine Reise auf vier Hufen
Dieser „innere Kompass“ hat sich bisher immer bewährt. Etwa, als sie auf Journalismus umsattelte und beim Stadtfernsehen in St. Pölten anheuerte – dem Sprungbrett für ihre spätere Karriere als Radio- und Fernsehmoderatorin. Als sie sich vor einigen Jahren in ihren Freund, einen Kärntner, verliebte. Und sogar, als sie eines Tages nicht mehr wusste, wie sie „Murphys“ Tierarztrechnungen bezahlen soll.
„Ich war verzweifelt. Doch dann fiel mir mein altes Talent ein, das Schreiben. So entstand mein erstes Kinderbuch. Es handelt von Pony ,Murphy‘, das sich Superkräfte einbildet, die es gar nicht hat und deshalb lauter Abenteuer erlebt. Mit einem Schlag war ich meine Geldsorgen los!“ Inspiriert hat sie freilich ihr Liebling dazu, der auf einem Hof im Mittelburgenland lebt. Zwei Bände sind schon erschienen. An einem dritten Buch werkt sie gerade. „Es wird wieder um Pferde gehen!“
Lektionen des Lebens
Kein Wunder, immerhin sind die sie für Schwarz die größten Lehrmeister: „Das Leben ist oft wie ein Ritt. Man hat die Zügel in der Hand. Der Rhythmus passt. Man fühlt sich getragen, wie im Einklang. Und dann, ohne Vorwarnung, wirft es einen ab. Entscheidend ist die Frage: Bleibt man am Boden liegen oder steigt man wieder auf, ohne hart zu werden.“
Auferstehung bedeutet nicht, dass alles wieder gut wird oder gar so wie vorher. Es bedeutet, dass etwas Neues entstehen kann, das es vorher noch nicht gab.
„Seitenblicke“-Reporterin Jesse Schwarz (39)
Inzwischen hat Schwarz sich zur psychologischen Beraterin ausbilden lassen. Im Rahmen der „Mental Health Days“ leistet sie an Schulen Präventionsarbeit gegen Depressionen und suizidale Krisen. Ob sie auch einen Rat für andere parat hat? „Ja! Wenn jeder auf sein Herz hören würde, würden wir in einer wahrhaftigen Welt leben und besser aufeinander aufpassen, statt einander mit Missgunst zu begegnen. Ich bin eine große Verfechterin von ,Wir, Wir, Wir‘ statt von ,Ich, Ich, Ich‘. So wie Pferde sind nämlich auch wir Menschen nur in einer Herde richtig stark.“
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