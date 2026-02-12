Neos lösen nächsten Streit in der Regierung aus

SPÖ ist teilskeptisch und ruft zur Ruhe auf

Wie schon bei der Verlängerung der Wehrpflicht spielt sich der Regierungsstreit hauptsächlich zwischen ÖVP und Neos ab. Die SPÖ äußert sich aber zum Teil auch skeptisch. Als Befürworterin der Gesamtschule ist sie zwar dafür, „dass Kinder möglichst lange gemeinsam lernen“, wie Bildungssprecher Heinrich Himmer sagt. Gleichzeitig weist er darauf hin, „dass es nicht zu einer dritten parallelen Schulform kommen soll und wünscht sich, dass man Dinge in der Koalition weiter gemeinsam löst, statt einander Dinge öffentlich auszurichten“.