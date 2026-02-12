Immer mehr EU-Staaten für Dialog mit Putin

Pläne für „Mitgliedschaft light“ für Ukraine 2027

Stocker hatte am Vorabend auch seine „klare Position“ zu einem früheren EU-Beitritt der Ukraine dargelegt: „Die Bedingungen müssen für alle gleich sein.“ Er sehe für die Ukraine „keine andere Vorgehensweise, die ich präferieren würde“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte vorige Woche ungeachtet der teils verbreiteten Skepsis in europäischen Staaten die Forderung nach einer EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 bekräftigt. Die Erklärung hatte in Brüssel für Aufregung gesorgt: Das Brüsseler Nachrichtenportal „Politico“ berichtete unter Berufung auf Diplomaten aus der EU und der Ukraine, dass die Ukraine schneller beitrittsreif gemacht werden soll. Auch eine „Mitgliedschaft light“ ohne sofort alle Rechte und Pflichten ist im Gespräch.