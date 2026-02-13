Zur Friedensglocke am Reinischkogel wandern

Der Reinischkogel ist ein unscheinbarer Gipfel auf 1463 Metern Seehöhe mit historischem Hintergrund. Sein Name verweist auf das Stift Rein, dessen Besitzungen im Mittelalter hier ihre südliche Grenze hatten. Geologisch zeigt sich der Berg als flache Kuppe aus grobem Verwitterungsschutt, wodurch der Gipfelbereich offen und übersichtlich wirkt und zudem eine schöne Aussicht freigibt. Mehrere Wanderwege führen von verschiedenen Seiten auf den Reinischkogel.