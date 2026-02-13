Zur Friedensglocke am Reinischkogel wandern

Mit dem „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti begeben wir uns auf eine gemütliche Tour zu einem beliebten Ausflugsgipfel in der Weststeiermark - Gipfelkreuz und schöne Bergkapelle inklusive!
Der Reinischkogel ist ein unscheinbarer Gipfel auf 1463 Metern Seehöhe mit historischem Hintergrund. Sein Name verweist auf das Stift Rein, dessen Besitzungen im Mittelalter hier ihre südliche Grenze hatten. Geologisch zeigt sich der Berg als flache Kuppe aus grobem Verwitterungsschutt, wodurch der Gipfelbereich offen und übersichtlich wirkt und zudem eine schöne Aussicht freigibt. Mehrere Wanderwege führen von verschiedenen Seiten auf den Reinischkogel.
Bereits beim Aufstieg ist das Läuten der Friedensglocke hörbar, das den Weg zur Bergkapelle weist, wo eine überdachte Sitzgelegenheit zur Rast einlädt. Die Wege durch den Wald sind gut markiert, erfordern aufgrund der zahlreichen Kreuzungen jedoch erhöhte Aufmerksamkeit.
Fazit: eine ruhige Winterwanderung mit lohnendem Ziel.
Wir starten beim Hoiswirt (1130 m) und orientieren uns an dem Rundbogen „Kangu-Kinderland“ in Pistennähe. Dort gehen wir die Asphaltstraße leicht bergauf, bis rechts der Einstieg in den Wanderweg zu sehen ist. In Richtung „Schrogentor“ wandern wir über den beschilderten Jakobsweg, auf Steigen und teils schneebedeckten Forststraßen, bergauf.
Beim „Schrogentor“ (1255 m) gehen wir geradeaus weiter auf dem Weg 551, passieren eine große Lichtung mit Holzhaus und biegen an der nächsten Kreuzung links ab.
Dieser Wanderweg führt über eine weitere Lichtung und durch dichten Wald direkt zum Gipfelkreuz des Reinischkogels (1463 m). Wenige Meter entfernt befindet sich die Kapelle mit der Friedensglocke.
Der Abstieg erfolgt über freie Wiesenflächen, an einem Weg- und Gedenkkreuz vorbei und anschließend rechts über den alten Kohlweg (Weg-Nummer 14) zurück zum „Schrogentor“.
Der Rückweg führt entlang der Aufstiegsroute.
