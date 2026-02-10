Unbekannte tobten sich mit Farbspray aus

In der Nacht auf Samstag haben sich Unbekannte in den Gemeinden Altach und Mäder zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti hinreißen lassen. Ins Visier genommen haben die Täter dabei insbesondere Bushaltestellen und Verkehrsschilder. Diese wurden von den Vandalen mit violetter Farbe besprüht und dadurch verunstaltet.