Unbekannte tobten sich mit Farbspray aus

In den Vorarlberger Kommunen Altach und Mäder kam es in der Nacht auf Samstag zu mehreren Sachbeschädigungen: Bushaltestellen und Verkehrsschilder wurden mit Farbe besprüht, die Polizei sucht Zeugen.
In der Nacht auf Samstag haben sich Unbekannte in den Gemeinden Altach und Mäder zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti hinreißen lassen. Ins Visier genommen haben die Täter dabei insbesondere Bushaltestellen und Verkehrsschilder. Diese wurden von den Vandalen mit violetter Farbe besprüht und dadurch verunstaltet.
Die Polizei ersucht nun um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Fall. Wer die Taten beobachtet hat oder Hinweise auf den oder die Täter geben könnte, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altach (Tel. +43 (0) 59 133 8151) zu melden.
