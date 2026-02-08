Orbán sieht die Ukraine als „Feind Ungarns“

Der rechtspopulistische Ministerpräsident erinnerte auch daran, dass Ungarn bereits einmal schon den Amerikanern „Nein“ gesagt habe – nämlich als er 1999 während des Kosovo-Krieges von US-Präsident Bill Clinton gebeten wurde, „eine weitere Front zu eröffnen und Serbien anzugreifen“. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić behauptete 2022 ebenfalls, dass Clinton und britische Politiker Ungarn gebeten hätten, im Rahmen der NATO-Operation „Allied Force“ im Jahr 1999 mit Bodentruppen von Norden in Serbien einzumarschieren. Diese Behauptung ist nicht durch seriöse historische Quellen belegt, sondern basiert auf politischen Aussagen und Interpretationen in der gegenwärtigen Debatte.