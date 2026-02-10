„Skispringer“ hob mit Notarzthubschrauber ab

Er wollte wohl seine Sprungkünste unter Beweis stellen – doch der Sprung über eine Schanze direkt vor einer Schutzhütte endete für einen 14-jährigen Skifahrer fatal. Der Bursche kam zu Sturz und verletzte sich so schwer, dass er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden musste.
Die Semesterferien begannen für einen 14-jährigen Tiroler am Montag denkbar schlecht. Der Bursche sprang laut Polizei direkt vor einer Schutzhütte in Ellbögen (Bezirk Innsbruck-Land) mit seinen Skiern über eine Sprungschanze und stürzte schwer.
Medizinerin leistete Erste Hilfe
„Eine Ärztin, die ebenfalls auf der Schutzhütte anwesend war, leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang“, heißt es von den Ermittlern.
Der Jugendliche erlitt Verletzungen. Er habe zum Glück einen Helm getragen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der 14-Jährige mit dem alarmierten Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.