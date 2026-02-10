„Skispringer“ hob mit Notarzthubschrauber ab

Er wollte wohl seine Sprungkünste unter Beweis stellen – doch der Sprung über eine Schanze direkt vor einer Schutzhütte endete für einen 14-jährigen Skifahrer fatal. Der Bursche kam zu Sturz und verletzte sich so schwer, dass er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden musste.