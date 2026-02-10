Vorteilswelt
Neue Fächer geplant

Kritik nach Lehrplanreform an AHS-Oberstufen

Innenpolitik
10.02.2026 13:49
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat nach der umstrittenen Lehrplanreform für die AHS-Oberstufe nun seine Pläne für Handelsakademien und Handelsschulen präsentiert: Ab dem Schuljahr 2027/28 sollen dort neue Fächer eingeführt und der Fokus stärker von reinen Fachinhalten auf Kompetenzen verlagert werden.

Wiederkehr sprach von einem „Zwischenstand“ und verwies auf Vorarbeiten einer breiten Arbeitsgruppe mit mehr als 21.000 Beteiligten aus Schulen, Jugend, Wirtschaft und Sozialpartnern.

Ziel sei es, Jugendliche besser auf gesellschaftliche und digitale Herausforderungen vorzubereiten, etwa durch einen kritischeren Umgang mit KI und ein stärkeres Verständnis für eine globalisierte Wirtschaft.

Christoph Wiederkehr
Christoph Wiederkehr(Bild: Eva Manhart)

Vorgesehen sind unter anderem Fächer wie „Economic and Financial Literacy“, „Rechnungswesen, Datenanalyse und Reporting“ sowie „Business Experience and Future Challenges“. Dazu kommt mehr projektorientierter Unterricht und ein stärkerer Praxisbezug im Fremdsprachenunterricht.

  • Insgesamt sollen Kompetenzen wie Problemlösen, Kreativität, Eigeninitiative und kritisches Denken gestärkt werden, begleitet von einer veränderten Prüfungskultur hin zu mehr mündlichen Leistungen, um die Kommunikationsfähigkeit zu fördern. 
Zitat Icon

Die Diskussion wird fortgesetzt und wir sind so verblieben, dass wir zu einzelnen Themen, wo wir Schnittmengen haben, auch vertieft kooperieren werden.

Christoph Wiederkehr

  • Eigene KI- oder Medienfächer sind für HAK und HAS nicht geplant, da entsprechende Inhalte laut Wiederkehr und HAK-Sprecher Jörg Hopfgartner bereits stark verankert seien.
  • Kürzungen bestehender Fächer seien kein großes Thema, da die neue Struktur auf Schulautonomie setze.
Lesen Sie auch:
In manchen europäischen Ländern haben Schülerinnen und Schüler keine Wahl zwischen Latein und ...
Teils verpflichtend
So ist der Lateinunterricht in Europa geregelt
04.02.2026
Aufstand gegen Politik
„Keine tote Sprache“: Promis kämpfen für Latein
03.02.2026
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Latein oder nicht Latein? Das ist nicht die Frage
07.02.2026

An den geplanten Kürzungen im Lateinunterricht der AHS-Oberstufe (siehe Video oben) hält Wiederkehr trotz einer prominenten Petition fest und betont, dass es bei Literatur keine Einschnitte geben werde, sondern sogar mehr zeitgenössische Werke vorgesehen seien.

