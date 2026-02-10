Vorteilswelt
Neuer Dienstwagen

Formel-1-Fahrer schrottet 200.000-Euro-Mercedes

Formel 1
10.02.2026 15:00
Kimi Antonelli crashte sein nagelneues Dienstauto.
Kimi Antonelli crashte sein nagelneues Dienstauto.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, x.com/KimiAntF1)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schreckmoment für Mercedes-Nachwuchshoffnung Andrea Kimi Antonelli! Der 19-Jährige crashte in seiner Heimat San Marino seinen nagelneuen Mercedes-AMG. Antonelli blieb glücklicherweise unverletzt, der Schaden am exklusiven Sportwagen ist jedoch enorm.

0 Kommentare

Formel-1-Pilot Kimi Antonelli hat vor der Abreise zu den Testfahrten in Bahrain eine Schrecksekunde erlebt. Der 19-jährige Italiener hatte einen Unfall nahe seiner Heimat in San Marino. Wie sein Rennstall Mercedes bestätigte, blieb Antonelli unverletzt, er rief auch selbst die Polizei. Ein anderes Auto war in den Unfall am Samstag den Angaben zufolge nicht verwickelt. Laut der italienischen „Gazzetta dello Sport“ prallte das Auto auf einer Schnellstraße gegen die Leitplanken.

Die Ursachen und der Hergang des Unfalls würden derzeit von den Ordnungskräften untersucht. Wer am Steuer eines exklusiven Sportwagens gesessen hat, ist laut der Sportzeitung unklar. Antonelli machte vor rund einem Jahr erst seinen Führerschein, sein Formel-1-Renndebüt feierte er nur wenige Wochen später. In diesem Jahr tritt er zu seiner zweiten Saison in der Motorsport-Königsklasse an. 

Bitter: nagelneues Dienstauto
Besonders bitter: Antonelli war mit seinem brandneuen Dienstwagen unterwegs – einem Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ in der streng limitierten Motorsport Collectors Edition. Die Schlüssel für den exklusiven Sportwagen hatte der Mercedes-Pilot erst wenige Tage zuvor erhalten.

Das Fahrzeug verfügt über eine handbemalte Karosserie im Petronas-Design, ein spezielles Aerodynamik-Paket mit reduziertem Auftrieb sowie ein optimiertes Kühlsystem. Unter der Haube arbeitet ein 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8 mit 612 PS.

Wert: über 200.000 Euro
Offizielle Preise nennt Mercedes nicht, der Wert des Wagens dürfte jedoch deutlich über 200.000 Euro liegen. Weltweit existieren lediglich 200 Exemplare dieses Modells.

Für Antonelli und Teamkollege George Russell beginnen ebenso wie für die anderen Formel-1-Piloten an diesem Mittwoch die ersten öffentlichen Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in Bahrain.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.634 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.309 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
179.832 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
958 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Außenpolitik
Orbán sieht die Ukraine als „Feind Ungarns“
812 mal kommentiert
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán warnt vor einem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl ...

