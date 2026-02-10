Formel-1-Fahrer schrottet 200.000-Euro-Mercedes

Die Ursachen und der Hergang des Unfalls würden derzeit von den Ordnungskräften untersucht. Wer am Steuer eines exklusiven Sportwagens gesessen hat, ist laut der Sportzeitung unklar. Antonelli machte vor rund einem Jahr erst seinen Führerschein, sein Formel-1-Renndebüt feierte er nur wenige Wochen später. In diesem Jahr tritt er zu seiner zweiten Saison in der Motorsport-Königsklasse an.