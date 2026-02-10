Formel-1-Fahrer schrottet 200.000-Euro-Mercedes

Schreckmoment für Mercedes-Nachwuchshoffnung Andrea Kimi Antonelli! Der 19-Jährige crashte in seiner Heimat San Marino seinen nagelneuen Mercedes-AMG. Antonelli blieb glücklicherweise unverletzt, der Schaden am exklusiven Sportwagen ist jedoch enorm.
Formel-1-Pilot Kimi Antonelli hat vor der Abreise zu den Testfahrten in Bahrain eine Schrecksekunde erlebt. Der 19-jährige Italiener hatte einen Unfall nahe seiner Heimat in San Marino. Wie sein Rennstall Mercedes bestätigte, blieb Antonelli unverletzt, er rief auch selbst die Polizei. Ein anderes Auto war in den Unfall am Samstag den Angaben zufolge nicht verwickelt. Laut der italienischen „Gazzetta dello Sport“ prallte das Auto auf einer Schnellstraße gegen die Leitplanken.
Die Ursachen und der Hergang des Unfalls würden derzeit von den Ordnungskräften untersucht. Wer am Steuer eines exklusiven Sportwagens gesessen hat, ist laut der Sportzeitung unklar. Antonelli machte vor rund einem Jahr erst seinen Führerschein, sein Formel-1-Renndebüt feierte er nur wenige Wochen später. In diesem Jahr tritt er zu seiner zweiten Saison in der Motorsport-Königsklasse an.
Bitter: nagelneues Dienstauto
Besonders bitter: Antonelli war mit seinem brandneuen Dienstwagen unterwegs – einem Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ in der streng limitierten Motorsport Collectors Edition. Die Schlüssel für den exklusiven Sportwagen hatte der Mercedes-Pilot erst wenige Tage zuvor erhalten.
Das Fahrzeug verfügt über eine handbemalte Karosserie im Petronas-Design, ein spezielles Aerodynamik-Paket mit reduziertem Auftrieb sowie ein optimiertes Kühlsystem. Unter der Haube arbeitet ein 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8 mit 612 PS.
Wert: über 200.000 Euro
Offizielle Preise nennt Mercedes nicht, der Wert des Wagens dürfte jedoch deutlich über 200.000 Euro liegen. Weltweit existieren lediglich 200 Exemplare dieses Modells.
Für Antonelli und Teamkollege George Russell beginnen ebenso wie für die anderen Formel-1-Piloten an diesem Mittwoch die ersten öffentlichen Testfahrten auf dem Grand-Prix-Kurs in Bahrain.
