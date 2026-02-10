Proteste in Australien laufen völlig aus dem Ruder

Einladung wegen Anschlag am Bondi Beach

Hintergrund der Proteste ist die Einladung Herzogs durch die australische Regierung nach dem antisemitischen Anschlag am Bondi Beach, den Herzog am Montag auch besuchte. Bei dem Terroranschlag an dem berühmten Strand in Sydney wurden am 14. Dezember 15 Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt. Ein Vater und sein Sohn hatten das Feuer auf Besucher eines Festes zum Anlass des jüdischen Feiertags Chanukka eröffnet.