Darum schlafen Kaley Cuoco und Verlobter getrennt

Dann habe sie verstanden, dass sie und ihr Verlobter sich nachts nicht wirklich sehen würden – und dem Ganzen eine Chance gegeben. Ein „Gamechanger“, wie Cuoco nun betonte. Ihr Verlobter schlafe gut und sie müsse sich morgens nicht sorgen, dass sie ihn aufwecke. „Es funktioniert für uns super, wir sind so viel glücklicher.“