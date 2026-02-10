Vorteilswelt
Darum schlafen Kaley Cuoco und Verlobter getrennt

Society International
10.02.2026 15:00
Kaley Cuoco und ihr Verlobter haben getrennte Schlafzimmer. Aus einem einfach Grund, wie die ...
Kaley Cuoco und ihr Verlobter haben getrennte Schlafzimmer. Aus einem einfach Grund, wie die Schauspielerin jetzt verriet.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kaley Cuoco (40) und ihr Verlobter Tom Pelphrey schlafen in verschiedenen Zimmern – laut Cuoco die „beste Entscheidung, die wir jemals getroffen haben“. 

Der Grund für die getrennten Schlafzimmer? Tom sei eine Nachteule, sie stehe hingegen früh auf mit ihrer zweijährigen Tochter Mathilda, sagte die ehemalige „The Big Bang Theory“-Darstellerin im Podcast „Armchair Expert“ mit Dax Shepard. Auch ihre Hunde im Schlafzimmer werden demnach nachts zum Problem für ihren Verlobten.

„Sind so viel glücklicher“
Irgendwann hieß es laut Cuoco von Pelphrey dann: „Ich kann das nicht mehr.“ In der Paartherapie habe Tom schließlich vorgeschlagen, getrennt zu schlafen. Zunächst habe sie Bedenken gehabt, so die Schauspielerin. „Was werden die Leute denken?“

Kaley Cuoco zeigt sich auf Instagam immer wieder mal mit ihrem Verlobten und Tochter Mathilda:

Dann habe sie verstanden, dass sie und ihr Verlobter sich nachts nicht wirklich sehen würden – und dem Ganzen eine Chance gegeben. Ein „Gamechanger“, wie Cuoco nun betonte. Ihr Verlobter schlafe gut und sie müsse sich morgens nicht sorgen, dass sie ihn aufwecke. „Es funktioniert für uns super, wir sind so viel glücklicher.“

Getrennt schlafen kein Tabu
In einer Beziehung getrennt zu schlafen, sei früher weder vorgelebt noch thematisiert worden, so Cuoco „Das ist eher ein neues Ding.“ Die Leute redeten darüber jetzt auch viel mehr.

Cuoco und Schauspielkollege Pelphrey hatten sich im April 2022 bei der Premiere der neuen „Ozark“-Staffel kennengelernt und sich wenig später auf Instagram als Paar gezeigt. Im März vorigen Jahres wurde ihre Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey geboren. Im Sommer 2024 machten die beiden ihre Verlobung öffentlich.

