Nach Filialschließungen Änderung bei UniGroßhandel

Aus für 30 Unimärkte

Unimarkt hatte sich zuletzt, wie berichtet, von sämtlichen rund 90 Eigenfilialen getrennt. Für 30 davon gibt es keine Nachfolgelösung – sie sperren endgültig zu oder sind bereits geschlossen. Insgesamt 43 Standorte werden von Spar und der Rewe-Gruppe unter wettbewerbsrechtlichen Auflagen übernommen. Für sechs Filialen gibt es andere Lösungen, zu zehn Märkten laufen nach wie vor Gespräche mit Kaufleuten zu einer möglichen Fortführung.