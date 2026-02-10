Vorteilswelt
Neuer Geschäftsführer

Nach Filialschließungen Änderung bei UniGroßhandel

Oberösterreich
10.02.2026 14:30
Benjamin Gruber ist neuer Geschäftsführer von UniGroßhandel.
Benjamin Gruber ist neuer Geschäftsführer von UniGroßhandel.(Bild: UNIGroßhandel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Unimarkt-Gruppe gab, wie berichtet, alle ihre rund 90 Supermarkt-Standorte auf. Nun kommt es auch bei der Lieferfirma UniGroßhandel zu Änderungen: Das Unternehmen betreut künftig ausschließlich Nah&Frisch-Märkte und bekommt einen neuen Geschäftsführer.

Der 35-jährige Oberösterreicher Benjamin Gruber wird ab sofort neuer Geschäftsführer von UniGroßhandel. Gruber ist bereits seit acht Jahren im Unternehmen beschäftigt und bildet mit dem bestehenden Geschäftsführer Andreas Hämmerle nun das Führungs-Duo.

UniGroßhandel ist Teil der Unimarkt-Gruppe mit Sitz in Traun in Oberösterreich und beliefert Lebensmitteleinzelhändler. Künftig werden das „nach einer erfolgreichen Reorganisation“ ab April ausschließlich Nah&Frisch-Märkte sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Personalstand wird aufgestockt
UniGroßhandel betreut rund 160 Nah&Frisch-Standorte und erwirtschaftet rund 95 Millionen Euro Umsatz. Der Personalstand wird von bisher 12 auf rund 50 Beschäftigte vergrößert. Das Lieferunternehmen agiert in Zukunft organisatorisch eigenständig, ist laut eigenen Angaben frei von Bankschulden und weist eine Eigenkapitalquote von mehr als 50 Prozent auf.

„Unsere Kaufleute stehen im Mittelpunkt. Wir setzen auf strategische Partnerschaften, attraktives Sortiment und einfache Prozesse. Im Unternehmen ist spürbar viel neue Energie da“, sagt der neue Geschäftsführer Benjamin Gruber.

Lesen Sie auch:
Das Unimarkt-Logo verschwindet 2026 von der Handelsbildfläche.
Filialen schließen
Die Unimarkt-Lichter gingen nun endgültig aus
20.12.2025
Bei Unimarkt
Filialen zu, Zentrale kleiner: 300 Jobs gefährdet
31.01.2026

Aus für 30 Unimärkte
Unimarkt hatte sich zuletzt, wie berichtet, von sämtlichen rund 90 Eigenfilialen getrennt. Für 30 davon gibt es keine Nachfolgelösung – sie sperren endgültig zu oder sind bereits geschlossen. Insgesamt 43 Standorte werden von Spar und der Rewe-Gruppe unter wettbewerbsrechtlichen Auflagen übernommen. Für sechs Filialen gibt es andere Lösungen, zu zehn Märkten laufen nach wie vor Gespräche mit Kaufleuten zu einer möglichen Fortführung.

Mehr Oberösterreich
Nr. 3 der Tennis-Welt
Australien-Open-Siegerin soll in Linz aufschlagen
Neuer Geschäftsführer
Nach Filialschließungen Änderung bei UniGroßhandel
Makler brutal getötet
Auswertungen nach Mord werden noch Wochen dauern
Krone Plus Logo
Solo-Mama Yasmin
Dumme Machosprüche: „Die hat keinen abbekommen“
Und zwei Standorte weg
Kündigungen bei insolventem Tankstellenbetreiber
