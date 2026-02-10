Nach Filialschließungen Änderung bei UniGroßhandel

Die Unimarkt-Gruppe gab, wie berichtet, alle ihre rund 90 Supermarkt-Standorte auf. Nun kommt es auch bei der Lieferfirma UniGroßhandel zu Änderungen: Das Unternehmen betreut künftig ausschließlich Nah&Frisch-Märkte und bekommt einen neuen Geschäftsführer.
Der 35-jährige Oberösterreicher Benjamin Gruber wird ab sofort neuer Geschäftsführer von UniGroßhandel. Gruber ist bereits seit acht Jahren im Unternehmen beschäftigt und bildet mit dem bestehenden Geschäftsführer Andreas Hämmerle nun das Führungs-Duo.
UniGroßhandel ist Teil der Unimarkt-Gruppe mit Sitz in Traun in Oberösterreich und beliefert Lebensmitteleinzelhändler. Künftig werden das „nach einer erfolgreichen Reorganisation“ ab April ausschließlich Nah&Frisch-Märkte sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
Personalstand wird aufgestockt
UniGroßhandel betreut rund 160 Nah&Frisch-Standorte und erwirtschaftet rund 95 Millionen Euro Umsatz. Der Personalstand wird von bisher 12 auf rund 50 Beschäftigte vergrößert. Das Lieferunternehmen agiert in Zukunft organisatorisch eigenständig, ist laut eigenen Angaben frei von Bankschulden und weist eine Eigenkapitalquote von mehr als 50 Prozent auf.
„Unsere Kaufleute stehen im Mittelpunkt. Wir setzen auf strategische Partnerschaften, attraktives Sortiment und einfache Prozesse. Im Unternehmen ist spürbar viel neue Energie da“, sagt der neue Geschäftsführer Benjamin Gruber.
Aus für 30 Unimärkte
Unimarkt hatte sich zuletzt, wie berichtet, von sämtlichen rund 90 Eigenfilialen getrennt. Für 30 davon gibt es keine Nachfolgelösung – sie sperren endgültig zu oder sind bereits geschlossen. Insgesamt 43 Standorte werden von Spar und der Rewe-Gruppe unter wettbewerbsrechtlichen Auflagen übernommen. Für sechs Filialen gibt es andere Lösungen, zu zehn Märkten laufen nach wie vor Gespräche mit Kaufleuten zu einer möglichen Fortführung.
