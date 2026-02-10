Anschlag auf General: Polen wirft Moskau Lüge vor

Die russischen Vorwürfe sollten das Bild zeichnen, dass Russland und Belarus aus dem Westen bedroht würden. Die polnischen Geheimdienste hielten sich an die Gesetze und die Vorgaben ihrer Führung, sagte der Leiter des Militärgeheimdienstes SKW, Jaroslaw Strozyk, der Nachrichtenagentur PAP in Warschau. Die Moskauer Angaben über eine angebliche polnische Spur bei der versuchten Tötung des russischen Generals Wladimir Alexejew sei ein typisches Beispiel für gezielte russische Desinformation, so der Brigadegeneral.