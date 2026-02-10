Die Oper wird zum schönsten Ballsaal des Landes

Rot und Violett: Ideal für die Oper

Für den floralen Zauber ist Blumen-Profi Emil Doll verantwortlich und er setzt heuer auf eine Farb-Kombi, die wie maßgeschneidert zur Oper passt: Rot und Violett. Zusammen mit Organisatorin Maryam Yeganehfar wurde diese Entscheidung getroffen, um die Eleganz des staatsträchtigen Hauses zu ehren: „Überall kommt der rote, samtige Stoff in der Oper vor und die Rose nimmt das natürlich wunderschön auf. Das Violett bricht es einfach ein bisschen“, so Doll. Die Blumen ziehen eine Woche vorm großen Abend in die Oper ein und werden ab dann frisch gehalten, vorbereitet und perfektioniert.