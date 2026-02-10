WKÖ stinksauer: Strafsteuer „völlig fehl am Platz“

Die Gewerkschaft PRO-GE schlägt eine Strafsteuer für Betriebe ohne Lehrlinge vor – doch die Wirtschaftskammer kontert scharf. WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger erklärt, warum diese Idee „völlig fehl am Platz“ ist und warum die Betriebe stattdessen mehr Unterstützung brauchen.
„Die Betriebe werden aktuell von Kosten erschlagen. In dieser Situation eine neue Strafsteuer vorzuschlagen, verkennt die betriebliche Realität“, sagt Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), mit klaren Worten. Er reagiert damit auf Überlegungen der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, Unternehmen ohne Lehrlinge mit einer Abgabe zu belegen.
Die Vorwürfe, Betriebe würden sich vor ihrer Ausbildungsverantwortung drücken, weist Danninger entschieden zurück.
Warum viele Betriebe nicht ausbilden können
Die Gründe, warum ein Betrieb aktuell keine Lehrlinge hat, sind laut WKÖ vielfältig:
„Es wäre absurd, Betriebe dafür noch zu bestrafen, dass sie keinen Lehrling finden“, so Danninger.
Die Fakten: Wo liegen die wahren Probleme?
Die Wirtschaftskammer kontert der Gewerkschaft mit Zahlen:
„Ausbildungsbetriebe verdienen Respekt und Unterstützung“
Danninger betont die gesellschaftliche Leistung der Lehrbetriebe: „Sie bieten jungen Menschen eine Zukunft, fördern Integration und kompensieren Defizite. Dafür gebührt ihnen Anerkennung, nicht eine Strafsteuer.“
Sein Appell: „Wir brauchen Maßnahmen, die Betriebe ermutigen und befähigen, auszubilden – nicht mit der Kostenkeule, sondern durch gezielte Unterstützung und das Erschließen neuer Zielgruppen. Eine Strafsteuer würde keinen einzigen zusätzlichen Lehrling schaffen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.