WKÖ stinksauer: Strafsteuer „völlig fehl am Platz“

„Die Betriebe werden aktuell von Kosten erschlagen. In dieser Situation eine neue Strafsteuer vorzuschlagen, verkennt die betriebliche Realität“, sagt Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), mit klaren Worten. Er reagiert damit auf Überlegungen der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, Unternehmen ohne Lehrlinge mit einer Abgabe zu belegen.