Debatte um Lehrlinge

WKÖ stinksauer: Strafsteuer „völlig fehl am Platz“

Wirtschaft
10.02.2026 15:02
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Die Gewerkschaft PRO-GE schlägt eine Strafsteuer für Betriebe ohne Lehrlinge vor – doch die Wirtschaftskammer kontert scharf. WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger erklärt, warum diese Idee „völlig fehl am Platz“ ist und warum die Betriebe stattdessen mehr Unterstützung brauchen.

„Die Betriebe werden aktuell von Kosten erschlagen. In dieser Situation eine neue Strafsteuer vorzuschlagen, verkennt die betriebliche Realität“, sagt Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), mit klaren Worten. Er reagiert damit auf Überlegungen der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, Unternehmen ohne Lehrlinge mit einer Abgabe zu belegen.

Die Vorwürfe, Betriebe würden sich vor ihrer Ausbildungsverantwortung drücken, weist Danninger entschieden zurück.

Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Die Betriebe werden ...
Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Die Betriebe werden aktuell von Kosten erschlagen. In dieser Situation eine neue Strafsteuer vorzuschlagen, verkennt die betriebliche Realität.“(Bild: Marek Knopp)
Die Gewerkschaft will Betriebe, die keine jungen Leute ausbilden, zur Kasse bitten. Die ...
Die Gewerkschaft will Betriebe, die keine jungen Leute ausbilden, zur Kasse bitten. Die Wirtschaftskammer ist strikt dagegen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Warum viele Betriebe nicht ausbilden können
Die Gründe, warum ein Betrieb aktuell keine Lehrlinge hat, sind laut WKÖ vielfältig:

    1. Manche Betriebe dürfen aufgrund ihrer Branche oder Gewerbeberechtigung gar nicht ausbilden.
    2. Viele Unternehmen finden schlicht keine ausbildungswilligen Jugendlichen und müssen die Ausbildung zeitweise pausieren.
    3. 99,6 Prozent der österreichischen Betriebe sind Klein- und Mittelunternehmen. Fast die Hälfte (48,1 Prozent) der Ausbildungsbetriebe hat aktuell genau einen Lehrling. Findet sich kein Kandidat, fällt der Betrieb aus der Statistik.

„Es wäre absurd, Betriebe dafür noch zu bestrafen, dass sie keinen Lehrling finden“, so Danninger.

Die Fakten: Wo liegen die wahren Probleme?
Die Wirtschaftskammer kontert der Gewerkschaft mit Zahlen:

    1. Seit 1980 gibt es in Österreich 220.000 weniger Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren. Diese potenziellen Lehrlinge fehlen einfach.
    2. Ende Jänner 2026 gab es 17.564 offene Lehrstellen, aber nur 13.507 Lehrstellensuchende. Das Angebot übersteige die Nachfrage.
    3. Die Lehrlingseinkommen sind stark gestiegen, um die Lehre attraktiver zu machen. Auch der betriebliche Aufwand für Betreuung und Ausbildung wächst. Die staatliche Förderung (280 Mio. Euro) ist jedoch gedeckelt.
    4. 55 Prozent aller Betriebe – und sogar 74 Prozent der aktuell ausbildenden Betriebe – würden mehr Lehrlinge einstellen, wenn sie geeignete Jugendliche fänden.

„Ausbildungsbetriebe verdienen Respekt und Unterstützung“
Danninger betont die gesellschaftliche Leistung der Lehrbetriebe: „Sie bieten jungen Menschen eine Zukunft, fördern Integration und kompensieren Defizite. Dafür gebührt ihnen Anerkennung, nicht eine Strafsteuer.“

Lesen Sie auch:
2025 stellten erneut mehr als 1000 Betriebe ihre Ausbildungsaktivitäten ein, die Lehrlingszahl ...
Alarmierende Statistik
„Wer keine Lehrlinge ausbildet, soll zahlen“
10.02.2026
Neue Anreize
Einkommen für Lehrlinge um bis zu 270 € mehr
05.09.2025
Wegen Wirtschaftskrise
Lehrlingszahlen in der Industrie brechen ein
27.11.2025

Sein Appell: „Wir brauchen Maßnahmen, die Betriebe ermutigen und befähigen, auszubilden – nicht mit der Kostenkeule, sondern durch gezielte Unterstützung und das Erschließen neuer Zielgruppen. Eine Strafsteuer würde keinen einzigen zusätzlichen Lehrling schaffen.“

Österreich
Loading
Debatte um Lehrlinge
WKÖ stinksauer: Strafsteuer „völlig fehl am Platz“
Neuer Geschäftsführer
Nach Filialschließungen Änderung bei UniGroßhandel
Gespräche im März?
Gastronomie-KV: Neue Vorwürfe der Gewerkschaft
Und zwei Standorte weg
Kündigungen bei insolventem Tankstellenbetreiber
Nicht nur im Winter
Rekordergebnis für Salzburger Tourismus 2024/25
