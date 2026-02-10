Rätsel bei Svancer: „Hat sich komisch angefühlt“

Fragezeichen

Er habe sich „komisch, sehr komisch“ gefühlt. „Es hat sich angefühlt, als ob ich nicht ganz für mich Skifahren würde. Ich kann aber auch nicht nachvollziehen, für wen ich es sonst tun würde“, rätselte Svancer wie schon vor vier Jahren in Peking. Lange nachtrauern wollte der Salzburger dem Ergebnis nicht. „Es ist für mich persönlich auch nicht das Höchste, Olympia zu gewinnen, weil es nur ein Contest ist. Obwohl ich es sehr wertschätze, da zu sein, es ist komplett geil.“