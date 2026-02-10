Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur Rang sieben

Rätsel bei Svancer: „Hat sich komisch angefühlt“

Olympia
10.02.2026 15:21
Matej Svancer
Matej Svancer(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ski-Freestyler Matej Svancer hat bei den XXV. Olympischen Winterspielen in Italien im Slopestyle-Bewerb eine Medaille verpasst. Der 21-jährige ÖSV-Freeski-Star belegte im Finale am Dienstag in Livigno nach einer unglücklichen Vorstellung Rang sieben. „Eine Entwicklung ist da. Vor vier Jahren war ich Achter, jetzt Siebenter – noch 24 Jahre, dann stehe ich ganz oben“, regierte beim Mitfavoriten Galgenhumor. Auf Bronze fehlten Svancer (73,71 Pkt.) mehr als elf Punkte.

0 Kommentare

Gold holte sich der Norweger Birk Ruud (86,28 Pkt.), 2022 bereits Big-Air-Olympiasieger, vor Alex Hall aus den USA und dem Neuseeländer Luca Harrington. Svancer hatte sich als Vierter der Qualifikation berechtigte Hoffnungen auf olympisches Edelmetall gemacht. Doch bei bewölkten Verhältnissen und schlechter Sicht hatte er so wie viele seiner Konkurrenten Schwierigkeiten, keiner seiner drei Durchgänge gelang fehlerfrei. „Der Speed war hart zum Abschätzen, wenn man nichts sieht.“

Lesen Sie auch:
Matej Svancer
Zwei Läufe verpatzt
Svancer verpasst Medaille im Slopestyle
10.02.2026

Fragezeichen
Er habe sich „komisch, sehr komisch“ gefühlt. „Es hat sich angefühlt, als ob ich nicht ganz für mich Skifahren würde. Ich kann aber auch nicht nachvollziehen, für wen ich es sonst tun würde“, rätselte Svancer wie schon vor vier Jahren in Peking. Lange nachtrauern wollte der Salzburger dem Ergebnis nicht. „Es ist für mich persönlich auch nicht das Höchste, Olympia zu gewinnen, weil es nur ein Contest ist. Obwohl ich es sehr wertschätze, da zu sein, es ist komplett geil.“

  Im ersten Run missglückte der Sprung am ersten Kicker, im zweiten scheiterte er bereits am ersten Rail. Auf Rang zehn liegend startete Svancer in den alles entscheidenden dritten Lauf, diesen brachte der gebürtige Prager zwar ohne Sturz, aber nicht ganz sauber herunter. Das reichte für den amtierenden „Park & Pipe“-Weltcupsieger nicht, um in die Medaillenentscheidung eingreifen zu können. Dort zeigte Ruud schon im ersten Durchgang den Gold-Run, Peking-Olympiasieger Hall musste sich um 0,53 Punkte geschlagen geben. Harrington fuhr im letzten Versuch noch zu Bronze.

Nächste Chance: Big Air
Mit dem Big Air (Sonntag Qualifikation, Dienstag Finale) hat Svancer noch eine zweite Medaillenchance. Die Herangehensweise will er nicht überdenken, die hätte auch dieses Mal gepasst. „Ich war stoked auf den Run. Ich kann wirklich nicht sagen, woran es gelegen ist.“ Svancers Teamkollege Julius Forer hatte als Quali-27. das Finale verpasst. Lara Wolf war am Montag bei den Frauen Final-Neunte geworden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.634 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.309 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
179.832 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
958 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Außenpolitik
Orbán sieht die Ukraine als „Feind Ungarns“
812 mal kommentiert
Ungarns Regierungschef Viktor Orbán warnt vor einem Sieg der Opposition bei der Parlamentswahl ...
Mehr Olympia
Nur Rang sieben
Rätsel bei Svancer: „Hat sich komisch angefühlt“
Biathlon
Gold für Norweger! Bester Österreicher nur Rang 24
Rädler/Huber jubeln
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
Zwei Läufe verpatzt
Svancer verpasst Medaille im Slopestyle
Svancers Reifeprozess
„Kam mir vor wie ein kleiner Fisch im großen Glas“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf