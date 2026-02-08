„Problem ist, dass wir zu wenig Chancen kreieren“

Kaum tritt ein Gegner defensiv auf, ist das Spiel von Fußball-Vizemeister Salzburg eine Klasse schlechter. Ein Problem, das die Bullen schon die ganze Saison über verfolgt. Während die Kontrahenten international oft mitspielen und viel Ballbesitz haben wollen, konzentrieren sich die nationalen Konkurrenten meist vorwiegend auf das Verteidigen und igeln sich hinten ein. Und genau deshalb tat sich die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch zuletzt gegen die Austria bei der 0:2-Niederlage viel schwerer als in den Europa-League-Duellen mit Basel oder Aston Villa.