„Problem ist, dass wir zu wenig Chancen kreieren“

Das ideenlose Spiel gegen defensiv auftretende Gegner beschäftigt die Bullen und Trainer Thomas Letsch. Kapitän Mads Bidstrup hatte nach der 0:2-Heimniederlage gegen die Wiener Austria für die großen Probleme keine Erklärung.
Kaum tritt ein Gegner defensiv auf, ist das Spiel von Fußball-Vizemeister Salzburg eine Klasse schlechter. Ein Problem, das die Bullen schon die ganze Saison über verfolgt. Während die Kontrahenten international oft mitspielen und viel Ballbesitz haben wollen, konzentrieren sich die nationalen Konkurrenten meist vorwiegend auf das Verteidigen und igeln sich hinten ein. Und genau deshalb tat sich die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch zuletzt gegen die Austria bei der 0:2-Niederlage viel schwerer als in den Europa-League-Duellen mit Basel oder Aston Villa.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.