Mit 52 bei Olympia! „Bin mein eigenes Experiment“

Letztes Mal bei den Olympischen Spielen? „Das ist endgültig“

Die Weltmeisterin von 2015 möchte mit gutem Beispiel vorangehen, sich von ihrem Alter keinesfalls einschränken lassen. „Ich glaube, dass wir uns die Grenzen oft selbst setzen. Ich will herausfinden, wie viel möglich ist und bin mein eigenes Experiment“, erklärt sie mit großer Freude im Gesicht. Apropos Freude: Ihre fünfte Teilnahme am wichtigsten Großereignis der Sportwelt macht sie stolz. Nur dabei zu sein, reicht ihr aber nicht. „Es ist nicht so, dass ich irgendwo hinten nachfahre. Wenn ich gute Schwünge zeigen kann, sind auch gute Resultate möglich.“