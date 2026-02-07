Zwei Tourengeher im Lungau von Lawine erfasst

Zwei Wintersportler hatten heute, Samstag, großes Glück. Bei einer Skitour auf die Plattenspitze in Weißpriach (Lungau) löste sich ein Schneebrett. Wohl auch wegen ihrer Lawinenairbags blieben beide unverletzt.
Samstagmittag lösten zwei Skitourengeher auf der Plattenspitze (2294 m) in Weißpriach im Lungau eine Lawine aus. Beim Aufstieg auf etwa 2250 Metern hörten sie plötzlich ein „Wummgeräusch“, schon begann sich eine Lawine am Nordosthang talwärts zu bewegen. Beide Skitourengeher zogen ihre Lawinenairbags. Einer der Wintersportler wurde bis zur Hüfte verschüttet, blieb aber durch den Airbag obenauf, der zweite konnte dem Lawinenkegel entkommen. Verletzt wurde niemand.
Die Männer stiegen zunächst weiter zum Gipfel auf, alarmierten dann die Bergrettung Mauterndorf. Ein Ski ging verloren. Das Schneebrett war etwa 100 Meter breit, der Abriss rund 20 cm hoch. „Die Polizei hat die zwei Tourengeher nach Obertauern ausgeflogen, wo sie auch ihr Auto geparkt hatten“, sagt Andreas Macheiner, Ortsstellen- und Einsatzleiter.
Im Lungau gab es Samstag weitere Lawinenabgänge. Im Bereich Karneralm (Bundschuh) und abseits der Pisten beim Aineck in der Nähe des Skigebiets.
