Zwei Tourengeher im Lungau von Lawine erfasst

Samstagmittag lösten zwei Skitourengeher auf der Plattenspitze (2294 m) in Weißpriach im Lungau eine Lawine aus. Beim Aufstieg auf etwa 2250 Metern hörten sie plötzlich ein „Wummgeräusch“, schon begann sich eine Lawine am Nordosthang talwärts zu bewegen. Beide Skitourengeher zogen ihre Lawinenairbags. Einer der Wintersportler wurde bis zur Hüfte verschüttet, blieb aber durch den Airbag obenauf, der zweite konnte dem Lawinenkegel entkommen. Verletzt wurde niemand.