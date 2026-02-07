Schaider: „Das war sicher nicht das Gelbe vom Ei“

Im vorletzten Test für die Frühjahrssaison der zweiten Liga kam Austria Salzburg nur zu einem 2:2-Unentschieden bei Salzburgligist Grödig. Die Violetten verspielten dabei eine frühe Führung und bangen zudem um einen formstarken Verteidiger.
„Man merkt nicht, dass die in der zweiten Liga spielen“, sagten einige Zaungäste beim am Ende doch überraschenden 2:2-Unentschieden zwischen Salzburgligist Grödig und Zweitligist Austria Salzburg.
Die Violetten hatten aber nicht nur aufgrund des mageren Auftritts am Kunstrasen Sorgenfalten, sondern auch wegen Tobias Rohrmoser. Denn nach einem Zweikampf mit Grödigs Nino Lesjak konnte der 18-jährige Rechtsverteidiger nicht mehr weiterspielen.
Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist.
Austria-Trainer Christian Schaider über Tobias Rohrmoser
Bild: Andreas Tröster
„Wir müssen schauen, was die Ärzte sagen. Es war dann auch irgendwo eine Art Vorsichtsmaßnahme und er selbst hat auch gesagt, dass er nicht mehr weiterspielen will. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist“, konnte Cheftrainer Christian Schaider noch keine Einschätzung abgeben.
Austrias Schaider nach Test in Grödig nicht zufrieden
Sportlich dafür schon. „Während dem Spiel ist man nie zufrieden. Wir wissen, dass das sicher nicht das Gelbe vom Ei war. Wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen und in der kommenden Woche hart arbeiten“, wurde der Coach deutlich. Im letzten Test trifft die Austria kommende Woche auf Kufstein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.