Nur 2:2 gegen Grödig

Schaider: „Das war sicher nicht das Gelbe vom Ei“

Salzburg
07.02.2026 18:00
Trainer Christian Schaider hat mit seiner Austria noch einiges zu tun.
Trainer Christian Schaider hat mit seiner Austria noch einiges zu tun.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Im vorletzten Test für die Frühjahrssaison der zweiten Liga kam Austria Salzburg nur zu einem 2:2-Unentschieden bei Salzburgligist Grödig. Die Violetten verspielten dabei eine frühe Führung und bangen zudem um einen formstarken Verteidiger. 

„Man merkt nicht, dass die in der zweiten Liga spielen“, sagten einige Zaungäste beim am Ende doch überraschenden 2:2-Unentschieden zwischen Salzburgligist Grödig und Zweitligist Austria Salzburg.

Die Violetten hatten aber nicht nur aufgrund des mageren Auftritts am Kunstrasen Sorgenfalten, sondern auch wegen Tobias Rohrmoser. Denn nach einem Zweikampf mit Grödigs Nino Lesjak konnte der 18-jährige Rechtsverteidiger nicht mehr weiterspielen.

Zitat Icon

Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist.

Austria-Trainer Christian Schaider über Tobias Rohrmoser

Bild: Andreas Tröster

„Wir müssen schauen, was die Ärzte sagen. Es war dann auch irgendwo eine Art Vorsichtsmaßnahme und er selbst hat auch gesagt, dass er nicht mehr weiterspielen will. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder dabei ist“, konnte Cheftrainer Christian Schaider noch keine Einschätzung abgeben.

Tobias Rohrmoser musste am rechten Knöchel behandelt werden.
Tobias Rohrmoser musste am rechten Knöchel behandelt werden.(Bild: zVg)

Austrias Schaider nach Test in Grödig nicht zufrieden
Sportlich dafür schon. „Während dem Spiel ist man nie zufrieden. Wir wissen, dass das sicher nicht das Gelbe vom Ei war. Wir werden unsere Schlüsse daraus ziehen und in der kommenden Woche hart arbeiten“, wurde der Coach deutlich. Im letzten Test trifft die Austria kommende Woche auf Kufstein.

