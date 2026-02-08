Salzburger Squascher macht die 20 voll!

Kann man sich über den 20. Staatsmeistertitel eigentlich noch genau so freuen, wie einst über den ersten? Ja, das geht! „Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich mich heute ganz besonders darüber gefreut habe“, sagte ein bestens gelaunter Aqeel Rehman Sonntagabend im „Krone“-Gespräch. Der Salzburg gewann in Wien das Finale gegen glatt mit 3:0 (11:5, 11:4, 11:7) und war auf heimischer Bühne einmal mehr nicht zu schlagen. „Es ist schon unglaublich. Aber ans Aufhören denke ich noch nicht“, sagte er.