Salzburger Squascher macht die 20 voll!

Salzburg
08.02.2026 19:21
Rehman schlug bei den Staatsmeisterschaften wieder stark auf.
Rehman schlug bei den Staatsmeisterschaften wieder stark auf.
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Er hat es tatsächlich geschafft! Salzburgs Ausnahme-Squasher Aqeel Rehman fixierte am Sonntag seinen 20. Staatsmeistertitel. Der 40-Jährige denkt aber noch lange nicht ans Aufhören. 

0 Kommentare

Kann man sich über den 20. Staatsmeistertitel eigentlich noch genau so freuen, wie einst über den ersten? Ja, das geht! „Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich mich heute ganz besonders darüber gefreut habe“, sagte ein bestens gelaunter Aqeel Rehman Sonntagabend im „Krone“-Gespräch. Der Salzburg gewann in Wien das Finale gegen glatt mit 3:0 (11:5, 11:4, 11:7) und war auf heimischer Bühne einmal mehr nicht zu schlagen. „Es ist schon unglaublich. Aber ans Aufhören denke ich noch nicht“, sagte er. 

Feierte seinen 20. Staatsmeistertitel: Aqeel Rehman.
Feierte seinen 20. Staatsmeistertitel: Aqeel Rehman.

Titelfeier gemeinsam mit Freundin Lisa
Gefeiert wird freilich auch. Wenn auch in Ruhe. „Jetzt werden wir noch gut essen und dann gehts gemeinsam mit meiner Freundin Lisa auf Winterurlaub nach Obertilliach“, verriet der Titelhamster, der sich danach auf ein Großturnier in der Heimat freuen darf. „Die Vorbereitung lege ich dann schon voll auf die Mozart Open im März“, erzählt Rehman. Diese finden dann nicht wie zuletzt im Europark, sondern in der Messehalle statt.

