Last-Minute-Transfer sorgt für Gesprächsstoff

In St. Johann ist man über den späten Transfer glücklich und schildert die Geschehnisse anders. „Er wurde uns kurzfristig von den Beratern angeboten, weil wir erfahren haben, dass der Transfer nach Bischofshofen wohl doch nicht klappen wird. Wir haben in unserem Kader genau so einen Spieler gesucht und dann in der Kürze der Zeit ein paar Videos von ihm angeschaut und waren sofort überzeugt. Deshalb haben wir ihm auch gleich zugesagt und sind froh, dass er zu uns stoßen wird“, sagte Neo-Trainer Bernhard Kletzl, der Afifeh wohl am Mittwoch erstmals persönlich kennenlernen wird.