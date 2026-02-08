Warum ein Feuerwehrmann selbst zum Zündler wurde

Der Verdacht kam schon kurz nach dem Löschen auf – und bestätigte sich am Sonntag. Der Brand in einer Maschinenhalle, die ans Depot der Feuerwehr Pürach in Luftenberg angebaut ist, war gelegt worden. Wie berichtet, hatten es in der Nacht zum Samstag elf Wehren mit insgesamt 110 Helfern geschafft, dass die Flammen rasch eingedämmt werden konnten – sonst hätte der Maschinenhalle und dem Depot die Zerstörung gedroht.