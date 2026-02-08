„Die Leute sind hungrig auf Eisspeedway“

Der Eisspeedway-Sport hat in St. Johann eine besondere Tradition. Seit dem Jahr 1965 gibt es im Pongauer Ort einen Verein. Auch WM-Rennen sind hier bereits über die Bühne gegangen. Schließlich liegt rund um den Sportplatz die schnellste Eisbahn der Welt. Geschwindigkeiten bis zu 105 km/h erreichen die Athleten bei der Einfahrt in die Kurve. „Wenn du das einmal siehst, lässt es dich nicht mehr los“, berichtet Helmut Lercher. Der gebürtige St. Veiter war jahrelang Obmann des Vereins und beim Renn-Event am Wochenende wieder Teil des Organisationsteams.